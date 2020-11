Lorenzo 'aplasta' a Dovizioso por su marcha: "Después de 13 años sin ganar un título..."

Jorge Lorenzo es de los que no se muerden la lengua y así lo ha vuelto a dejar claro en una ronda de preguntas y respuestas que ha hecho con sus seguidores en Instagram. En ella le han preguntado por Andrea Dovizioso, uno de los protagonistas en el paddock de MotoGP por su anuncio de tomarse un año sabático en 2021. Al piloto español le preguntaron sobre el motivo de que no encontrara equipo y atención a su respuesta.

"Bueno... después de 13 años en MotoGP sin ganar un título...", dijo Lorenzo a la pregunta de un seguidor. Una respuesta que viene por los roces que surgieron entre ambos cuando eran compañeros en Ducati (2017 y 2018). En esos dos años y en el 2019, Dovizioso fue subcampeón del mundo por detrás de Marc Márquez.

El italiano se marcha tras anunciar hace unos meses su salida de Ducati. Esta misma semana dijo que 'no' a ser probador de Yamaha: "Volveré a MotoGP en cuanto encuentre un proyecto que responda a mi pasión y mi ambición, con una organización que comparta los mismos objetivos, valores y métodos de trabajo", anunció en el comunicado de su adios, por ahora temporal, de la categoría.

Jorge Lorenzo en los tests de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

Pentacampeón (tres veces de MotoGP) también admitió a sus seguidores que se siente satisfecho con su carrera y no se lamenta de su retirada. Lorenzo ejerce ahora de probador y se reivindica como ello: "Siempre fui un buen piloto de pruebas mientras estuve en activo. Y ahora también lo sería (si me dejasen serlo)", ha matizado con un dardo hacia Yamaha.

Seguir en MotoGP

Ahora se espera que Lorenzo siga vinculado a MotoGP como piloto de pruebas oficial de Aprilia: "Sería un bonito desafío", admitió. Pero tampoco cierra la puerta a correr alguna prueba como wild card: "No me veo compitiendo en un Mundial completo. No necesito seguir persiguiendo la zanahoria del éxito en el deporte. Uno siempre quiere más y nunca está satisfecho. Ya lo hice durante 30 años, y me dio muchísimo", dijo sobre correr toda una temporada.

Sobre el título de 2015, cargado de polémica, dijo esto cuando dijeron si sentía que lo había 'robado': "Sé que lo gané consiguiendo más puntos que los demás. Cuando robas te detienen y quitan lo que has robado, pero la copa sigue en mi casa...", respondió.

Habló también de Michael Schumacher, su inspiración en el box: "Los que lo conocieron siempre contaban que era obsesivo con todos los detalles y que iba en busca de la perfección en todo. Además, sabía cuidar a todos los integrantes del equipo", dijo. Por último, alabó a Fabio Quartararo, que admitió que se fijaba en Lorenzo: "Si consigue centrarse será el nuevo Quartararo", recalcó el de Palma.

