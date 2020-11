Rafa Nadal, contra la tecnología en el tenis: da otro toque a Djokovic

Rafael Nadal defendió este martes la presencia de los jueces de línea en pista en el futuro, cuando las circunstancias lo permitan, en detrimento de la tecnología que canta automáticamente todas las bolas.

Este ojo de halcón automático se está utilizando en las Finales ATP para evitar la presencia de más personas en pista y de esa manera reducir el riesgo de posibles contagios.

"Cada cual tendrá sus opiniones y todas son válidas, no quiero polémicas, pero a mí me gusta más la pista tradicional, viste más con jueces de línea, el juez de silla... Cada uno tiene su opinión. Djokovic por ejemplo, dijo que no hacían falta creo que fue en Roland Garros. Todo es respetable y no hay una opinión mejor que otra", aseveró el español en rueda de prensa.

Nadal tuvo una pequeña discusión con la tecnología porque el jugador consideraba que había elegido mal una marca: "Son visiones del deporte distintas y a mí, personalmente, me gusta menos. Pero es lo que hay y bienvenido sea. Al menos, hay que ser capaces de adaptarse a las circunstancias que nos propone este mundo de hoy", continuó.

"Tenemos un deporte con margen para la evolución, que ha cambiado muy pocas cosas en los últimos 50 años, comparado con la mayoría. Pero no creo que este sea un camino de mejorar el espectáculo", añadió.

En contra de Djokovic

"Como tradición, me gusta más ver una pista con los jueces de línea y con el de silla, aunque igual resulta que sólo está para cantar el resultado. Si queremos ir en esa dirección, puestos a que no haya líneas, el juez de silla tampoco haría falta. Para tomar decisiones podría haber un video análisis también automático que si hay duda se pueda pedir y ya hay un reloj para contar el tiempo…".

"Podemos quedarnos solos en la pista los jugadores, a nivel tecnológico no sería problema. A mí me gusta que la parte humana intervenga en lo que es el deporte, porque aporta más valor y tiene más gracia", manifestó el número dos del mundo.

