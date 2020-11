Rafa Nadal está entrenando, llega Thiem y pasa esto

Rafa Nadal se la juega ante Stéfanos Tsitsipas este jueves. El pase a las semifinales de la Copa de Maestros está en juego y para conseguirlo ha estado entrenando este miércoles en Londres el jugador manacorí. Por allí apareció un Dominic Thiem que en la jornada anterior consiguió vencer al español por un doble 7-6.

Cuando el número 2 de la ATP estaba en pleno entrenamiento, apareció en la pista Thiem, que tenía el turno siguiente. Entonces Nadal, haciendo gala de su buen humor, le dijo una frase que no tardó en dar la vuelta al mundo. "Hoy no hace falta que entrenes", le dijo Rafa al austriaco.

No pudo verse la sonrisa de Dominic Thiem porque llevaba la mascarilla puesta, pero sí que se intuyó por sus ojos. Entre ellos hay buen rollo, pese a que el tenista austriaco se haya convertido en la última bestia negra de Rafa Nadal en el circuito de la ATP.

El buen ambiente demostrado con Rafa Nadal ha llegado después de confesar que se sentía algo triste por la derrota: "De alguna manera, estoy un poco triste por no haberme podido llevar ese tie-break en el primer set". El de Manacor también reconoció el buen trabajo de su rival.

"Él también ha hecho cosas increíbles durante todo el partido. Le he llevado al límite y ha sido capaz de jugar a un gran nivel. Me ha faltado algún pequeño detalle para llevarme la victoria y Thiem ha estado muy inspirado en los puntos clave", afirmó tras caer derrotado.

"A pesar de haber perdido, mi nivel de tenis ha ido en aumento, he jugado mucho mejor hoy que el primer día. Me veo con más opciones de hacer un gran torneo ahora porque me he demostrado que puedo estar a un gran nivel. Estoy en el camino adecuado: hay muchas más cosas positivas que negativas a analizar", continuó Rafa.

Partido bonito

"Son pequeños detalles los que marcan la diferencia en partidos como este. He tenido bastantes opciones, no he podido convertirlas y vamos a ver qué pasa en el futuro. Estoy con una mentalidad positiva porque este deporte no solo va de ganar. En según qué momentos, también cuenta la satisfacción personal de ver que uno está jugando bien. Yo hoy he disfrutado jugando al tenis ante un gran rival, añadió.

"Ha sido un partido bonito, he disfrutado mucho jugándolo. Esos pequeños detalles que marcan la diferencia han caído de su lado, pero mis sensaciones tenísticas son infinitamente mejores ahora que antes de empezar el torneo. He dado pasos adelante muy importante", sentenció Nadal.

