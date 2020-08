Federer: "¿Mi retirada? Sé que no puedo jugar a tenis para siempre"

Todavía no se sabe cuándo volverá Roger Federer a las pistas. Lo que sí se conoce es que no disputará ni el US Open ni Roland Garros en este 2020 y que será en 2021 cuando pueda volver a verse al suizo empuñando una raqueta en los mejores torneos de todo el mundo.

Su última lesión, la que le ha dejado en el dique seco -a lo que se ha sumado la crisis del coronavirus-, ha hecho que muchos comiencen a lanzar al aire que igual es el momento de la retirada. Pero, por el momento y para alegría de los amantes de este deporte, parece que hay Federer para rato.

El propio tenista suiza, considerado por muchos como el mejor de la historia del tenis, ha reconocido, en un vídeo con Credit Suisse, que todavía disfruta del juego y que además disfruta haciendo algo que se le da muy bien: "Me preguntan mucho sobre mi retirada, y sé que no puedo jugar al tenis para siempre, pero es muy bonito poder hacer algo bien en la vida. Es algo fantástico en este momento de mi carrera".

Roger Federer en las ATP Finals en Londres REUTERS

Aunque ha sido el número 1 y muchos le colocan, en un ranking histórico, por encima de Rafa Nadal y Novak Djokovic, todo no ha sido siempre de color rosa para el suizo. Famoso fue aquel capítulo en el que acabó llorando después de perder otra vez con Nadal, quien no dudó en consolarle. Pero siempre se ha sabido reponer y aprender de lo bueno y de lo malo.

"Lo importante no es mi habilidad o mi técnica en la pista. Lo importante es mi mentalidad, mis propósitos y la gente que me ha rodeado y que han jugado un papel muy importante en mis éxitos. Necesitas la habilidad de sentirte cómodo con el fracaso y aprender de él", ha afirmado Federer en esta entrevista.

"Me pasó en 2001 y me pregunté si había perdido la oportunidad cuando regresé dos años después y gané mi primer Grand Slam en Wimbledon. Eso me mostró lo importante que es una mentalidad positiva", ha continuado el tenista, hablando de uno de esos capítulos de duda de su carrera.

Los inicios de Federer

"Todo empezó muy pronto, a los 11 años, cuando decidí dedicarme al tenis y cumplí mi propósito con 14 años. Si pudiera retroceder y hablar con mi yo de esa época le diría que la soledad y el aislamiento merecen la pena", ha afirmado un Roger Federer que da con estas palabras un ejemplo a las nuevas generaciones.

Federer celebra su victoria contra Nadal EFE

"Pero esta situación me dio el impulso para tener éxito. A veces estos primeros pasos son incómodos y tener confianza para hacerlo es algo importante para el éxito, aunque también tendrás que afrontar subidas y bajadas", ha sentenciado el tenista de Basilea durante la citada entrevista.

El fantasma de la retirada

Esta no ha sido la primera vez en la que se le ha recordado a Federer el momento de la retirada. Hace unas semanas también se le preguntó por el tema en una entrevista para el medio alemán Zeit. "El momento de retirarme está cada vez más cercano y soy consciente que echaré de menos el circuito", contestó entonces Roger.

