Novak Djokovic: "El Us Open no tendrá menos valor por las ausencias de Nadal y Federer"

Novak Djokovic celebra una victoria en el Us Open Instagram (djokernole)

US OPEN

Novak Djokovic tiene ante sí un gran reto. Es el único tenista del 'Big Three' que estará presente en los torneos de Cincinnati y del Us Open, por lo que es, más que nunca, el máximo favorito a llevarse el doblete de la gira americana. Sin embargo, teme que ante las ausencias de Federer y Nadal le resten valor a sus posibles triunfos.

El tenista serbio comienza a prepararse el terreno para futuros escenarios. Como todos, es consciente que si en un torneo no está Federer y, sobre todo, no está Nadal, lo tiene mucho más al alcance de la mano. Precisamente, sus victorias contra cualquiera de estos dos jugadores son mucho más meritorias y alcanzan un valor mayor. Por ello, estos dos torneos no podrían ser valorados de igual forma.

Sin embargo, el número uno del mundo puede temer que el prolongado parón le haya dejado un poco oxidado el músculo de la victoria, ese que ha tenido engrasado durante todo el 2020 y que le hace llegar al torneo de Cincinnati, pero que se disputará en Nueva York, sin haber conocido aun la derrota.

Djokovic, tras ganar la final del Open de Australia 2020 REUTERS

El serbio suma 18 triunfos en 18 partidos este año y se ha propuesto seguir con la racha, al menos, hasta que llegue la gira de tierra, donde allí probablemente le esté esperando Rafa. Por ello, deberá aprovechar esta gira americana para apuntarse un buen número de victorias que además amplíen su ventaja con el español en lo más alto de la tabla.

A pesar de su inmaculada racha, Djokovic lleva sin jugar un partido oficial desde el mes de febrero, cuando ganó a Tsitsipas en el Open 500 de Dubai. Ahora tendrá en juego un torneo de categoría Master 1000 y un Grand Slam, dos torneo de mucha importancia que quedarán deslucidos por las ausencias de los más grandes.

La ausencia de Nadal y Federer

"Les echaremos de menos como leyendas del tenis que son pero será como otro 'Grand Slam' porque el resto todos están aquí. Yo no estoy de acuerdo con los que piensan que el título va a tener menos valor por su ausencia", esto afirmaba Novak Djokovic para quitarse presión y darse importancia.

En cambio, 'Nole' sí consideró que tener a sus grandes rivales viéndole desde casa le causa una mayor presión: "Es una presión extra saber que tus grandes rivales están mirando tus resultados". Sin duda, algo surrealista cuando de este modo tiene más opciones de llevarse el triunfo.

Público del Adria Tour en Zadar viendo a Djokovic jugar Reuters

Jugar sin público

Djokovic fue preguntado también acerca de la ausencia de público en las gradas, un punto que sin duda influirá en su juego ya que, para bien o para mal, el número uno del mundo es un jugador que se involucra mucho con la grada y al que le gusta agitar y alentar a las masas con su simbología: "No sé que haré. Lo tengo que experimentar para tener una respuesta válida a eso".

El serbio tendrá que aprender a controlarse o parece que habla solo en la pista, dando una imagen un tanto surrealista y que puede parecer hasta ridícula. Al menos, tendrá a sus grandes rivales viéndole por televisión para que pueda así motivarse y concentrarse.

