Rafa Nadal: "Nunca hablé mal de un gobierno, expresé mi opinión con el máximo respeto"

Rafa Nadal protagoniza el número especial de septiembre de la revista GQ. El tenista habla de varios temas de actualidad después de confirmar que no participará en el US Open y que espera a que la temporada del tenis regrese a territorio europeo para volver a la máxima competición.

El considerado como mejor deportista español de todos los tiempos ha echado la vista atrás para recordar "todos los problemas" que su físico le ha ido provocando durante sus años como profesional, pero ha puesto de relieve que el "pilar básico" para seguir adelante ha sido tanto "la ilusión" como "la pasión".

"Sí que he tenido durante toda mi carrera muchísimos momentos de complicaciones físicas, muchísimos torneos jugando con dolor, muchos días de levantarme y no poder entrenar en condiciones. Pero al final todo consiste en poner las cosas encima de una balanza y a mí siempre me ha hecho feliz lo que hago. No soy una máquina, claro que tengo mis momentos bajos, claro que tengo mis momentos de desilusión, pero en el cómputo global siempre he mantenido esa ilusión que me ha hecho seguir adelante", ha explicado Nadal.

Rafa Nadal, en su academia de Manacor Twitter

No es fácil mantenerse en el top mundial durante tantos años, el de Manacor ha apuntado que su carrera "está siendo larga, regular y estable", pero que sí ha conseguido algo así es por saber adaptarse "a entrenar de diferentes maneras". Al principio "con muchísima intensidad, muchísima energía", pero luego ha tenido que potenciar otros aspectos de su juego: "La determinación de querer algo y querer significa buscar soluciones".

La crisis del coronavirus

También ha hablado Rafa Nadal sobre el tiempo de parón del circuito y el confinamiento por la pandemia: "Todo lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay tantas personas sufriendo, tantas familias que han perdido seres queridos. La realidad es que a mí personalmente es algo que ni me preocupa, y lo digo con el corazón".

"Me da un poco igual si el parón deportivo ha sido bueno, malo o normal, durante todos estos meses he pensado muy poco en el tenis, creo que ha habido cosas mucho más importantes y suficientes desgracias como para pensar en algo que creo que no deja de ser secundario. Cuando las cosas estén bien, confío estar otra vez plenamente preparado para volver a la acción y seguir siendo competitivo", ha continuado.

El tenista siempre ha expresado su opinión, algo que le ha acarreado numerosas críticas: "Yo es que soy de otra época, no he nacido con las redes sociales ni he crecido con ellas, vivo un poquito al margen de todo aquello, te prometo que no tengo la percepción de esa crítica. Yo me mantengo en lo que dije y lo volvería a decir, porque yo no dije nada que saliera de lo normal. Dije lo que yo sentía en aquel momento".

Rafa Nadal durante el Open de Australia, en enero de 2020. G3

"Y por qué no voy a poder opinar yo de lo que me plazca siempre que sea con respeto. Soy un ciudadano español igual que cualquier otro, soy un deportista igual que otros son ingenieros o electricistas, y tengo el mismo derecho de expresar mi opinión que cualquier otro ciudadano. Después que mis declaraciones tengan un impacto o se quieran usar políticamente por un bando o por el otro, eso ya no depende de mí. Lo que sí te digo es que yo no voy a entrar en la radicalización que muchos pretenden implantar en esta sociedad, en la que se intenta hacer polémica con todo", ha explicado.

Nadal ha señalado que en estos momentos "cualquier cosa que se diga es política", que también "la bandera es política" y ha expuesto que "nunca" habló "mal de un gobierno", sino que se limitó a expresar la opinión que tenía en una determinada situación, eso sí "con el máximo respeto".

Rafa Nadal, tras ganar en Acapulco REUTERS

"Lo que pasa es que a día de hoy no se puede decir absolutamente nada, porque desgraciadamente nos están radicalizando. A mí no me interesa participar en este circo de hipocresía y radicalización. Yo ante todo soy persona, no tengo ninguna necesidad de hacer política o querer beneficiar a unos o penalizar a otros con lo que yo diga", ha asegurado Rafa a continuación.

"Cuando hablo lo hago simplemente como ciudadano y con la humildad que me permite mi conocimiento, porque yo al final lo único que soy es un ciudadano más, no soy médico, soy un deportista que sigue la actualidad, y si me hacen una pregunta, pues qué quieres que te diga, ¿no la contesto? Pues no, tengo que dar una opinión, si no quedo como un tonto también -risas-", ha señalado el campeón español.

