Kyrgios: "No me sorprende la baja de Rafa Nadal en el US Open"

El US Open 2020 se presenta más descafeinado que nunca. Sin Roger Federer por lesión, sin Rafa Nadal por decisión propia e incluso sin el polémico Nick Kyrgios, que acaba siempre convirtiéndose en protagonista. Precisamente, el tenista autraliano fue uno de los primeros en confirmar que no acudiría al major por la pandemia.

"Yo no jugaré el US Open. Me duele en el corazón no estar ahí, compitiendo en una de las pistas más importantes de la historia del deporte. Pero me quedo fuera por mi gente, mis australianos, por los cientos de miles de americanos que han perdido su vida, por todos vosotros. Es mi decisión, guste o no, y esas son mis razones", explicó Kyrgios en su comunicado.

"Jugadores: tenemos que actuar en interés común y trabajar juntos. No podéis estar bailando sobre mesas, sacando dinero por Europa o tratando de ganar pasta rápidamente organizando una exhibición. Eso es muy egoísta. Actuad responsablemente. Pensad en el otro por una vez, de eso va este virus. No importa tu ranking o cuánto dinero tienes. Actúa responsablemente", aconsejó también a sus compañeros de profesión.

Pocos días después fue Rafa Nadal el que confirmó la misma decisión y por el mismo motivo: "Si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos. Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de la Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control".

Rafa Nadal levanta el US Open 2019

"Como todas las decisiones, al final no se toman a la ligera y hay que consultarlas bien con la gente que tengo al lado y que realmente me importa. Creo que en la situación actual todas las decisiones son válidas. No hay nada que sea seguro o correcto", dijo poco después el manacorí, quien no entró a valorar si que se llevase a cabo el US Open era una buena decisión por parte de los organizadores.

Sobre esta ausencia del número 2 de la ATP ha hablado ahora el propio Kyrgios, quien entiende a la perfección la decisión del tenista español: "No me sorprendió la decisión de Rafa. Creo que él está más interesado en Roland Garros, y si tuviera que jugar, probablemente preferiría ir por Europa, en esta época del año con todo lo que está pasando".

Las dudas de Kyrgios

El australiano pese a no competir ni en el Masters de Cincinnati ni en el US Open durante este mes de agosto, continúa entrenándose en su casa para no perder la forma, aunque también ha señalado, en declaraciones para Tennis World, que ve poco probable que viaje a Europa para jugar los torneos programados en el tramo final de 2020 en el Viejo Continente.

"Fue una decisión fácil para mí retirarme del Abierto de Estados Unidos con todo lo que está pasando en este momento", ha añadido un Nick Kyrgios que incluso duda de que se lleve a cabo el Open de Australia en enero de 2021: "Ni siquiera estoy muy seguro de que el Abierto de Australia esta vez vaya a seguir adelante como lo hizo a principios de año. Hay muchos casos de contagios y han subido los fallecimientos. Son tiempos tristes".

