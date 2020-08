Rafa Nadal anuncia que no participará en el US Open por "los rebrotes que parecen fuera de control"

Rafa Nadal no disputará este año el US Open. Después de muchas dudas respecto a si acudir al Grand Slam de Estados Unidos, el tenista español ha decidido no viajar a Nueva York por la crisis del coronavirus. La pandemia continúa avanzando y ante los cada vez más numerosos casos de rebrotes, el deportista ha preferido optar por no participar en el major.

El vigente campeón del US Open ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que explica el porqué de su decisión: "Si bien entiendo y agradezco los esfuerzos que todas las partes están poniendo para que se jueguen torneos. Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de la Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control".

"Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad. Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", continúa el comunicado que ha publicado Rafa Nadal.

"A dia de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales", finaliza el actual número 2 del ranking de la ATP.

¿Y Roland Garros?

Ni el Masters de Cincinnati ni el US Open y tampoco el Mutua Madrid Open, ¿reaparecerá Rafa Nadal en Roland Garros? Esta es la duda que mantienen ahora tanto sus seguidores como los amantes del tenis en general. Habrá que esperar al menos unas semanas para conocer la decisión del mejor deportista español de toda la historia.

En tiempos de coronavirus cualquier prevención es poca. Pero no solo Nadal ha dicho adiós al US Open, otras figuras del cuadro femenino y masculino ya han anunciado que no estará en el Grand Slam estadounidense, entre ellos Ashleigh Barty, actual número 1 de la WTA, y el siempre polémico Nick Kyrgios que apela al sentido común para no viajar y poner en riesgo no solo su vida sino también la de su equipo.

La noticia del adiós de Nadal al Abierto de Estados Unidos llega después de que horas antes se conociese que el Mutua Madrid Open queda cancelado por la pandemia. Después de varios días especulándose con la posibilidad, finalmente se ha confirmado: las mejores raquetas del tenis mundial no se darán cita en la Caja Mágica para este Masters 1000 hasta el próximo 2021.

