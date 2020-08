Kyrgios anuncia su baja para el US Open y manda un mensaje a Djokovic

Baja sensible la que sufre el US Open a tan solo unas semanas de que comience el Grand Slam de Nueva York. La ATP no se reanuda hasta el Masters de Cincinnati y después llegar el major estadounidense. En él no estará un Nick Kyrgios que ya ha anunciado su decisión.

El australiano, a través de un vídeo difundido por las redes sociales, explica el porqué de su postura y es que desde el principio de la pandemia se ha mostrado muy sensible y concienciado respecto a los peligros del coronavirus. De hecho, ha sido uno de los más críticos con el Adria Tour, Djokovic y compañía.

"Tomemos un respiro y pensemos en lo que es importante ahora mismo: la seguridad y nuestra salud como comunidad. Podremos reconstruir nuestra economía, pero nunca podremos recuperar las vidas perdidas", destaca Kyrgios en el vídeo en el que confirma su ausencia en el US Open.

Dardo a Djokovic

Un comunicado en el que le dio tiempo para dar un 'palo' a Djokovic y el resto de compañeros de profesión que se saltaron las normas de prevención y seguridad ante el Covid-19 y que luego acabaron dando positivo por coronavirus en las pruebas que se les fueron realizando.

"Jugadores: tenemos que actuar en interés común y trabajar juntos. No podéis estar bailando sobre mesas, sacando dinero por Europa o tratando de ganar pasta rápidamente organizando una exhibición. Eso es muy egoísta. Actuad responsablemente. Pensad en el otro por una vez, de eso va este virus. No importa tu ranking o cuánto dinero tienes. Actúa responsablemente", señala.

Dolido

Kyrgios no duda durante su comunicado en mostrar el dolor que siente por las miles y miles de personas que nos han dejado durante los últimos meses por culpa del coronavirus.

"Yo no jugaré el US Open. Me duele en el corazón no estar ahí, compitiendo en una de las pistas más importantes de la historia del deporte. Pero me quedo fuera por mi gente, mis australianos, por los cientos de miles de americanos que han perdido su vida, por todos vosotros. Es mi decisión, guste o no, y esas son mis razones".

Barty, baja por la WTA

En la WTA también hay una baja muy importante y es que antes que Kyrgios, Barty ya había anunciado que no disputaría ni el Masters de Cincinnati ni el US Open. "Mi equipo y yo hemos decidido que este año no viajaremos a Estados Unidos para disputar el Western and Southern Open y el US Open", dijo al diario australiano Herald Sun.

"Me encantan los dos eventos, por lo que no ha sido fácil tomar esta decisión, pero todavía existen riesgos significativos debido al Covid-19 y ahora mismo no me siento cómoda poniendo a mi equipo y a mí en esa posición de riesgo. Le deseo a la USTA todo lo mejor en la celebración de estos dos torneos y espero volver a los Estados Unidos la próxima temporada", añadió la tenista.

