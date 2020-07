Kyrgios, contra Thiem: "Vosotros no tenéis nivel intelectual para entender de dónde vengo"

Nick Kyrgios vuelve a ser noticia en el mundo del tenis tras verse envuelto en una polémica contra algunos compañeros del circuito. El tenista australiano está siendo uno de los mayores agitadores del parón por la pandemia del coronavirus, y al menos está consiguiendo que la ausencia de competición no sea tan aburrida. Su último enfrentamiento ha sido con Dominic Thiem.

El número 40 del ranking ATP ha respondido a unas palabras del austriaco en las que este defendía a su compañero Alexander Zverev que había sido duramente criticado por Kyrgios. Thiem asumía el fallo del alemán pero indicaba que no podía ser Nick quien lo criticara de esa forma por todos sus antecedentes en los últimos años.

Sin embargo, a Kyrgios no le ha gustado la comparación que este ha hecho de sus altercados con raquetas e insultos con las conductas irresponsables de algunos tenistas durante la pandemia por Covid-19. Para Nick, estos comportamientos que generan riesgos denotan una falta de nivel mental.

Zverev en la ATP Cup EFE

Las palabras de Thiem en las que valoraba negativamente la acción de Zverev y reprendía a Kyrgios son las siguientes: "Claro que Sascha se equivocó, pero no creo que Kyrgios sea la persona más indicada para criticarle con la cantidad de errores que ha cometido".

Esta acusación de Thiem llegó en medio de otra polémica, en la previa de la exhibición que el propio tenista ha organizado en Kitzbühel para seguir rellenando el periodo de parón hasta la vuelta de la competición. Tras el desastre del 'Adria Tour' en el que Dominic fue uno de los pocos que no se contagió del virus, ha decidido montar un nuevo torneo.

Por ello, la crítica de Kyrgios no se ha hecho esperar, y no solo ha repartido contra Zverev y el propio Thiem, si no que ha atacado a todos aquellos que no entienden sus comportamientos: "¿Al hablar de errores te refieres a tirar raquetas? Insultar? No dar el máximo en algunos partidos algo que todo el mundo hace?"

Nick Kyrgios, en el Open de Australia EFE

Esto se cuestionaba el australiano, que remataba su jugada en redes sociales con el siguiente mensaje: "Ninguno de vosotros tiene el nivel intelectual para entender de dónde vengo". El tenista de Canberra atizaba con fuerza a todos aquellos que no entienden por qué en determinados momentos se comporta así.

Sin embargo, Kyrgios quiso dejar una última reflexión para rebajar el tono de sus palabras: "Lo único que quiero es que la gente sea responsable". A su juicio, el mayor problema ha sido la falta de responsabilidad de muchos jugadores que han traído consecuencias graves, pero que podía haber sido mucho peor.

La reanudación de la temporada

Nick es uno de los tenistas que más reacio se muestra de cara a la reanudación de la temporada antes de que se encuentre una vacuna, y por eso ya ha manifestado su rechazo a la organización de grandes eventos como el Us Open, a pesar de que este se vaya a jugar sin público.

Otros como Roland Garros han confirmado la presencia de aficionados, lo que podría agravar la situación si la pandemia no se encuentra en un punto de cierto control y si las medidas de seguridad no son de extrema precaución.

