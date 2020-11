Medvedev y su cruzada contra los aficionados: revela por qué no celebra ninguno de sus títulos

Daniil Medvedev es nuevo maestro del tenis. El ruso se proclamó campeón de las ATP Finals con todo merecimiento después de derrotar a los mejores tenistas del mundo haciendo gala de su enorme nivel y de su frialdad en la pista, la cual muestra en cualquier condición. Incluso, cuando se proclama campeón de un torneo, como ocurrió en el 02 Arena de Londres el pasado domingo.

El torneo de Medvedev ha sido verdaderamente sensacional. Arrasó en su grupo tras superar al número 1 del mundo Novak Djokovic para después vencer a Rafa Nadal semifinales. El español, que le había ganado en todos sus duelos anteriores, incluido uno el año pasado en esa misma competición, ganó el primer set con solvencia, sin embargo, tras tener saque para cerrar el partido, vio como el ruso daba la vuelta a la situación y se terminaba llevando el partido.

Algo parecido le sucedió a Thiem, que también realizó un torneo espectacular. El austríaco había vencido a Nadal en la fase de grupos y, tras deshacerse de Djokovic en semifinales en un partido heroico, se puso por delante en la gran final ganando el primer set. Sin embargo, Medvedev, frío como el hielo, no se dejó llevar por la situación, supo esperar su momento y se llevó finalmente el partido y el trofeo, que ya reposa en sus vitrinas.

Medvedev, durante la final ante Thiem. Toby Melville Reuters

Sin embargo, lo sorprendente llegó después. Tras ganar a Thiem y consumar una victoria contra los tres primeros del Ránking ATP, Djokovic, Nadal y el propio Dominic, Daniil era el nuevo maestro del tenis y sucedía en el palmarés al griego Stefanos Tsitsipas. No obstante, apenas se pudo ver alegría en su rostro o algún gesto de celebración después de haberse llevado el título más importante de su carrera junto a la final del US Open perdida ante Nadal en 2019.

Llamó la atención de todo el mundo la poca efusividad del ruso, por muy frío y tímido que sea, a la hora de celebrar un logro tan importante en su carrera y a sus 24 años. Fue preguntado por ello tras el partido y la respuesta no dejó indiferente a nadie, causando un gran revuelo ya que casi nadie entendía los motivos del ruso.

La explicación de Daniil

"En el tenis creo que probablemente sea el primero, en el fútbol he visto jugadores que no celebran. Lo decidí durante el Abierto de los Estados Unidos, cuando tuve dificultades con el público. No celebro mis victorias. Eso es lo mío y me gusta". Así de tajante se mostraba el ruso con la decisión que había tomado y que quería llevar hasta el final.

En aquel torneo en el que llegó hasta la final donde perdió con Nadal en el quinto set después de haberle igualado un 2-0, Medvedev tuvo numerosos problemas con el público en las primeras rondas. El jugador recibió continuos abucheos por su actitud a lo que este respondía con gestos muy feos hacia la grada. En tercera ronda, la situación se le fue completamente de las manos, ya que terminó haciendo peinetas a la grada y agradeciendo el ambiente hóstil que había recibido, ya que le había motivado para vencer a Feliciano López, su rival aquel día.

Medvedev celebra su victoria frente a Zverev EFE

Tras vencer en la Copa de Maestros y al ser preguntado de nuevo sobre si seguirá con esta dinámica incluso aun ganando un Grand Slam, Medvedev respondió afirmativamente, ya que no tiene intención alguna de cambiar: "Eso será lo mío".

Este es el particular motivo por el que Daniil Medvedev, número 4 del mundo, decidió hace ya más de un año que no celebraría ningún título, algo que ha cumplido en la presente Copa Master y en otros torneos como en su reciente victoria en el Master 1000 de París. Así es el polémico nuevo maestro del tenis, un ganador de la escuela de Kyrgios con varios episodios ya en el circuito.

