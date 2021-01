¿Es Cristiano Ronaldo el mayor goleador de la historia?: una guerra de datos contra Bican y Pelé

Goles, muchos goles. La carrera de Cristiano Ronaldo se recordará, entre otras cosas, por su voraz capacidad goleadora sin importar el equipo para el que juegue ni el rival. Es un elegido para el gol y desde esta semana es reconocido como el mayor goleador de la historia tras marcar en la final de la Supercopa italiana. El luso ha superado la barrera de los 760 goles, superando a Josef Bican, pero ha saltado la polémica.

En realidad, la polémica sobre el mayor goleador de la historia lleva tiempo instaurada. Desde que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, tras dos carreras de leyenda, empezaron a amenazar los registros históricos habidos hasta ahora. Cristiano alcanzó a Bican, un prolífico goleador checo que estableció su récord entre los años 30 y 50 del siglo pasado en 759 goles.

La distancia en el tiempo hace que la polémica sea fácil de saltar, puesto que en aquellos años no quedaba tan registrado todo como ahora y los jugadores de élite jugaban una gran cantidad de partidos no oficiales. Es lo que defiende la Federación Checa de Fútbol, que tras el gol de Cristiano cogió el altavoz y reclamó que el récord seguía siendo de Bican y no del portugués. De hecho, a CR7 le quedaría un trecho importante para alcanzarle.

"El comité de Historia y Estadísticas de la Federación Checa de Fútbol contó todos los goles marcados por el legendario Josef Bican y podemos declarar que hizo 821 goles en partidos oficiales", exclamaba la Federación desde su cuenta de Twitter. Es decir, Bican marcó más de 60 goles de los que se le reconocen en partido oficial. La RSSSF (fundación internacional de estadísticas de fútbol) pone su listón en 805 goles, aunque ahí empiezan a entrar categorías no profesionales.

Cristiano Ronaldo

¿De dónde salen los 'nuevos' goles de Bican? Su Federación lo explicó así: "De la cantidad de goles de Bican hay que elegir solo los oficiales, lo que es complicado. Nuestro comité de historia y estadística comenzó a abordar el tema. Basamos nuestra investigación en estadísticas de prestigiosos sitios web internacionales que declaran 805 goles, y notamos que faltan los goles marcados por Bican en 1952 en la segunda división checa para el Hradec Kralove. Logramos encontrarlos, 53 en 26 partidos, y también revisamos cada detalle sobre la liga, la copa y los partidos internacionales. Suma 821 y eso significa que Cristiano Ronaldo aun no es el mejor goleador de la historia y tiene que trabajar más para romper el récord".

Bican, fallecido en 2001 a los 88 años, se distanciaría de Cristiano, que a sus casi 36 años tendría que aguantar al menos dos temporadas completas al ritmo goleador que viene promediando durante su carrera (en torno a 30 goles por temporada). Entonces, ¿es Cristiano el mayor goleador de la historia? Puesto que no se espera un acuerdo, es difícil saberlo.

En competiciones profesionales, y sin contar la reciente reclamación de la Federación Checa, el ránking queda con Cristiano y Bican en primera y segunda posición, seguidos de Pelé (757), Romario (743), Messi (718) y Puskas (706). Pero, con ellos la polémica no hace más que aumentar.

Pelé posa durante un acto de una marca suiza de relojes celebrado París

Los 1.283 de Pelé

Todos reclaman el trono y si Bican podría estar en 821, Pelé recientemente presumía de haber metido 1.283 goles en toda su carrera, contando partidos extraoficiales (la FIFA le reconoce 1.281 de esos). O Rei quiere la corona, aunque siendo justos, si se contaran los partidos no oficiales, los números de Bican se podrían disparar hasta por encima de los 1.400 según varias fuentes.

Otro que quiso dejar su marca, hace años eso sí, fue Romario. El brasileño, otro goleador nato, se retiró a los 42 años y lo hizo habiendo superado la barrera de los mil goles. Como Bican y Pelé, eso es solo posible teniendo en cuenta también los partidos no oficiales.

La pelea por ser el mayor goleador de la historia parece que no tendrá una solución que convenza a todos. Sí queda claro que Cristiano es el mejor goleador del fútbol moderno y que sus cifras son de otra época. Y el portugués no está por la labor de dejar de marcar a corto plazo, así que gracias a la Federación Checa ya tiene otra meta más a la que llagar en su carrera.

