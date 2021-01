El enfado de Koeman tras ganar al Elche: "Un fallo de nuestra defensa, una vez más"

El FC Barcelona volvió a sumar tres puntos en La Liga y continúa con su pelea para engancharse a la zona alta de la clasificación. Ronald Koeman, al término del partido, mostró sus impresiones sobre el triunfo cosechado ante un Elche que pudo empatar de haber tenido más suerte en ataque. El holandés, de hecho, destacó que si no hubiera sido por Ter Stegen, el resultado podría haber sido muy distinto.

Koeman, nada más finalizar el encuentro, dejó entrever ese enfado por el rendimiento de la línea defensiva. "Solo han tenido una oportunidad muy clara por nuestro fallo en defensa, una vez más, y comparando con otros fallos que sí han marcado, tuvimos la suerte de que estuvo Ter Stegen perfecto", remarcó en Barça TV. "Menos mal que tenemos a un gran portero", se congratuló Koeman.

Y es que el Elche tuvo una oportunidad determinante. Rigoni se plantó solo ante el portero en un mano a mano que podía suponer el 1-1. Sin embargo, el atacante ilicitano perdonó y Ter Stegen tuvo la oportunidad de lucirse ante el rival.

"La clave de la victoria ha sido el juego sin el balón. Hay que mejorar cuando robamos el balón, tener más profundidad. Somos justos vencedores", aseguró el entrenador del Barcelona, que reconoció que les costó crear oportunidades pero que tuvieron paciencia. "Hemos tenido paciencia y cuando abrimos el marcador hemos seguido con muy buena presión. Hemos robado muchos balones, pudimos jugar".

El técnico, además, también se mojó sobre los temas más polémicos de la plantilla azulgrana. Y ahí entra Riqui Puig, que a pesar de que Koeman no quería contar con él, ha estado siendo protagonista estas últimas semanas. En la tanda de penaltis de la Supercopa marcó el gol del triunfo en semifinales y ante el Elche volvió a ver portería con el 0-2 nada más saltar al césped.

El debate del '9'

Koeman volvió a destacar que quiere que los centrocampistas se sumen al ataque y, por ello, aseguró que Riqui Puig estuvo "bien". El holandés defendió que "claro" que le gusta que Riqui Puig se reivindique pese a las adversidades. "Cuando el entrenador te da minutos debes demostrar que tienes futuro. Ha tenido importancia en el partido".

El canterano "disfruta cuando sale a jugar" aunque no tiene demasiados minutos. Por ello, Koeman ha subrayado que "no es un problema" para él tener al joven centrocampista en su plantilla. De igual manera, el entrenador destacó la evolución de De Jong, autor del primer gol de la tarde, porque "tres delanteros no son suficientes" y tanto él como su equipo técnico quieren que los centrocampistas aumenten su presencia en la zona de ataque.

El Barça logró vencer en el último partido sin Leo Messi, que ya ha cumplido los dos encuentros de sanción por su expulsión en la Supercopa de España contra el Athletic, y encara una nueva semana donde la Copa del Rey se plantea como el gran objetivo. Finalizará el mes y con él el mercado de fichajes y Koeman, que reclamó refuerzos tanto en defensa como en la punta de ataque, no verá cumplidas sus exigencias. Las dos líneas, justo las destacadas por el técnico tras ganar al Elche, no tendrán apoyos en el mercado.

