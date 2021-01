El Barça desoye la petición de urgencia de Koeman y no fichará a Eric García hasta verano

El Barça mantiene sus planes en el mercado y no se reforzará hasta el próximo verano. Los rumores sobre sus fichajes en estas últimas semanas de enero, por lo tanto, ponen punto y final. Eric García, principal objetivo del conjunto catalán y reclamación de Ronald Koeman para poder afrontar lo que resta de campaña, ha sido descartado y llegará gratis a final de temporada.

La decisión se ha tomado en la última reunión en las oficinas del FC Barcelona y en la que han estado presentes diferentes rostros representativos de la entidad azulgrana. Además de Carlos Tusquets como presidente de la Gestora que dirige el club, han acudido a la cita los tres candidatos y dos miembros del cuerpo técnico. Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa han acompañado a Ronald Koeman y su segundo para tratar los principales temas de actualidad del Barcelona.

Además de volver a acordar la fecha de las elecciones para el próximo 7 de marzo, la presencia de Koeman estaba orientada al tema de los fichajes. El entrenador azulgrana viene reclamando varias incorporaciones desde el principio de la temporada. Sin embargo, sus peticiones no estaban siendo escuchadas y en este último encuentro han quedado completamente enterradas. El Barcelona no tendrá ningún fichaje en este mercado de invierno, ni en la delantera ni en la línea defensiva.

Eric García, actual jugador del Manchester City, era el objetivo número uno para los culés. Su juventud, su relación con La Masía y su potencial como defensa central eran del gusto de Ronald Koeman. Por ello, el técnico holandés había subrayado la importancia de sumarle al equipo cuanto antes. Más teniendo en cuenta que los resultados del equipo no están siendo convincentes y que, además, los problemas de lesiones han lastrado notablemente esa línea del terreno de juego.

Eric García, con el Manchester City Reuters

Pese a esa urgencia que Koeman ha transmitido en la reunión, Eric García no llegará como fichaje sino como agente libre. El jugador acaba contrato con el City y se incorporará al equipo catalán a final de temporada sin tener que pagar traspaso alguno. Este enero seguirá en el equipo de Pep Guardiola y cumplirá su sueño de regresar al club una vez finalizada la actual campaña. Una decisión que ya parecía zanjada en los últimos días y que se ha visto reforzada en este encuentro en las oficinas. Se prevé, según han comentado los propios candidatos, que sea la próxima semana cuando se den todos estos detalles de forma definitiva.

El debate de fichar

Fichar en el mercado de invierno era una de las grandes dudas desde que se fijaron las elecciones para el mes de enero. La Junta Gestora, en base a los estatutos, solo está capacitada para tomar las decisiones determinantes para la supervivencia del club. Todo hasta que se celebren las elecciones. Ya con la fecha para el 24 de enero se dejaba muy poco tiempo al ganador de la presidencia para fichar, pero tras el aplazamiento de la fecha electoral se descartaba por completo.

Por ello, se intentó acordar entre todos los candidatos la posibilidad de fichar en este mercado de enero. La operación la acometería la Gestora pero con el visto bueno del próximo presidente, fuera quien fuera. El consenso no ha llegado y candidatos como Laporta han subrayado que es preferible que llegue gratis en verano. La situación económica del Barcelona, como se puede comprobar con estas acciones, no permite el más mínimo desvío de dinero que no sea para sostener al club en términos financieros.

