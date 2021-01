Ronald Koeman: "Yo también tengo interés en Neymar y Mbappé"

El Barcelona debuta en la Copa del Rey ante el Cornellà después de caer en la final de la Copa del Rey ante el Athletic el pasado fin de semana. En la previa del encuentro ha comparecido ante los medios de comunicación un Ronald Koeman que ha hablado de varios nombres propios.

Duelo ante el Cornellà, verdugo del Atlético

"Sabemos que siempre hay sorpresas en la Copa. Son equipos que juegan en hierba artificial y no estamos acostumbrados a ea superficie... Será un partido complicado. Para ellos es el partido del año y para nosotros, el próximo partido. Hay que pasar la eliminatoria porque somos el Barça. Va a depender mucho de la mentalidad con la que salgamos".

Sanción a Leo Messi

"El club me ha dicho que son dos partidos y que no está de acuerdo. Hay cosas que se pueden defender, pero es cosa del club. Ojalá reduzcan la sanción. Si no, jugaremos dos partidos sin Leo".

Leo Messi, cabizbajo tras perder la final de la Supercopa de España 2021 Reuters

¿Cómo está Messi tras conocer su sanción?

"Leo ha entrenado con ganas y no he visto nada raro sobre él. Todos estábamos tristes después de perder en el Sevilla, pero estamos en un camino para mejorar cosas. Estamos en el buen camino y Leo está metido en ese tema también".

Primer partido tras perder la Supercopa

"Estuvimos jodidos, normal. Tiene que ser así porque tuvimos la Supercopa cerca y nos empataron en el último minuto. Pero no hay mucho más tiempo de venirnos abajo. Creo que estamos en un buen camino, al menos así opino yo. Y hay que seguir adelante. Hay jugadores con molestias, pero es normal después de dos prórrogas y dos viajes. Vamos a hacer cambios. ¿Cuántos? Ya lo veréis mañana. Queremos poner un equipo fuerte y, sobre todo, un equipo fuerte mentalmente".

El PSG ha admitido que hay interés por Messi

"Si me preguntan si tengo interés por Neymar y Mbappé, yo digo que sí".

Irregulares

"Hay que estar más concentrados en el balón parado. O en la jugada de Williams, en la que le dejamos recibir, girar y tirar. Los detalles decidieron la final. Y luego estábamos 2-1 por delante y De Jong llegó al área en una acción en la que, si se tira, el árbitro pitaría penalti porque si hubieran tirado en el otro área, lo hubiera pitado.. Para ganar partidos y finales, hay que hacer lo adecuado en cada momento".

Dest y Sergi Roberto

"No estará mañana por unas molestias. No sé si llega al fin de semana, creo que no. Sergi Roberto está entrenando individualmente. Creo que a final de semana o principio de la siguiente, empezará a entrenar con el grupo. Pero está trabajando mucho y le falta poco".

Sergiño Dest se lleva el balón ante la mirada de Iker Muniain Reuters

Álex Collado

"Sabemos que es un jugador de futuro. Es un delantero que puede jugar en la banda y tiene calidad para subir al primer equipo. Ha estado fuera por varias lesiones y ha jugado varios partidos seguidos. Puede que venga convocado. Daremos la lista mañana. Pero siempre tenemos puestos ojos en el B para intentar cambiar cosas".

Trincao

"Francisco vino desde Braga, es joven, tiene 20 años, y dar un paso llegando al Barça es un paso gigante. No hay que ir muy deprisa. El jugador está trabajando bien y está en un buen camino. No ha jugado mucho últimamente pero contamos con él y contamos con él para el futuro".

Reunión de los candidatos a la presidencia

"No sé nada de este tema, solo que hay una reunión. SI el club piensa que no es posible, iremos adelante con lo que tenemos".

Pjanic

"Últimamente ha jugado poco. Por el rendimiento de los jugadores, hemos optado por Busquets, Pedri y Frenkie. Es una situación complicada. Lo sé yo y lo sabe él. Pero él va a tener sus partidos para demostrar su calidad. Si ves los banquillos de otros equipos, también hay gente importante en el banquillo. Al final en el Barça siempre juegan los mejores".

Miralem Pjanic, con la camiseta amarilla del Barcelona Reuters

Estado de Leo Messi tras sus molestias físicas

"Se ha entrenado bien esta mañana y está bien para jugar cuando le toque jugar. Esperamos cuántos partidos van a ser finalmente de sanción para decidir".

Formato de la Copa: ¿el de antes o el de ahora?

"Es bonito si te toca un equipo de Segunda B, jugar en su campo... Me parece perfecto y no tengo problema con eso. Con lo que sí tengo un problema es con el campo de césped artificial. Para mí, un campo de césped artificial no es fútbol. Depende del estado del campo, de la luz... Ya veremos mañana".

¿Jugadores como Araújo se pueden adaptar mejor al partido?

"Sí. Seguramente los jóvenes de nuestra plantilla y los del B estén más acostumbrados a jugar en césped artificial. El fútbol es diferente en un campo de hierba artificial. Hay que prepararse porque los más veteranos no están acostumbrados. Pero No es excusa. Nos toca jugar y tenemos que cumplir y ganar".

Matheus

"No tengo preferencia para él. Es joven y puede buscar un equipo para jugar. A su edad, tiene que tener minutos. El jugador sabe que lo mejor es buscar equipo y minutos".

[Más información - De Valverde a Koeman, un Barça en ruinas: un año y dos Supercopas que descubren sus vergüenzas]]