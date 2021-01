Koeman y su lloro tras perder la Supercopa: "No hablo del árbitro, no me gusta repetir cosas"

El FC Barcelona cayó derrotado en la final de la Supercopa de España ante Athletic Club en un gran partido de los leones que superaron en todo al equipo azulgrana. La garra y el juego de los bilbaínos fueron una barrera demasiada alta para los de Ronald Koeman, que se vieron absolutamente desbordados durante todo el partidos.

Los blaugranas se adelantaron en el marcador gracias al gol de Griezmann, pero tan solo unos instantes después, el tanto de De Marcos mandaba la final empatada al descanso. Después, ya en el segundo tiempo, el francés anotaba de nuevo y Asier Villalibre mandaba el partido a la prórroga con un gol en el minuto 90 que provocaba el delirio en los leones.

Sin embargo, en el tiempo extra, quien golpeaba primero era el Athletic Club. Iñaki Williams se reservó el mejor gol de la noche para el minuto 93, y a partir de ahí, el Barça se desintegró por completo, dejando una imagen completamente decadente, sin alma y sin ningún planteamiento de juego para intentar la remontada. La máxima expresión del esa frustración la mostró Messi, expulsado en el minuto 120 del partido por una terrible agresión a Villalibre. Tras el choque, Koeman analizó el partido y apuntó al árbitro en un nuevo lloro de su larga lista desde se sentó en el banquillo culé.

El partido

"Hicimos todo para ganar la final. Hasta el final se luchó. Todos acabaron muy cansados. También es una calidad del contrario sacar bien estas faltas y tener gente arriba. Nos falta altura en este tipo de jugadas. En el 2-2 creo que la línea defensiva no estaba bien hecha. Tengo que mirarlo".

Ander Capa, con el balón, ante las miradas de Koeman y Griezmann Reuters

El arbitraje

"No voy a opinar. Mejor no hablo de los árbitros. No me gusta repetir cosas".

Mal sabor de boca

"No creo que sea un paso atrás, pero ganar finales te conviene para demostrar que vas por el buen camino. Necesitamos tiempo. Para muchos jugadores, jugar esta final es una experiencia. Ganamos cosas para el futuro".

Messi titular

"Creo que después de tantos años, él sabe cuándo está para jugar y cuándo no. Hablé con él y me dijo que estaba en condiciones de empezar el partido".

Decepción en el equipo

"Estamos tristes y decepcionados por el resultado final. Jugamos para ganar. No hay tiempo para bajarnos. Hay partidos de Liga y Copa. Hay cosas que tenemos que mejorar defensivamente. Tenemos que ser más contundentes en nuestra área. Estar más cerca del contrario. Yo hago mi trabajo, doy lo máximo que puedo dar".

Justifica la expulsión

"Entiendo a Messi. No sé cuántas faltas le han hecho. Es normal que un jugador al que le hacen faltas cuando intentas driblar. Tengo que ver la jugada".

Gil Manzano enseña la tarjeta roja a Leo Messi Reuters

Pérdida de confianza

"No estoy enfadado. Creo que el equipo ha estado bien. Ha hecho cosas importantes. Lo peor ha sido encajar el segundo a falta de un par de minutos. Hay que defender mejor. Nos ha costado. Cuando pasa esto, el que marca gana confianza. Hay que intentar igualar el partido. Sabemos que por cansancio, por cosas del partido. No creo que pueda haber queja del cansancio, de lo que hemos hecho".

