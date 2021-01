Así fue el polémico gol anulado a Raúl García por fuera de juego en la final de la Supercopa

Se salvó el Barça. El VAR anuló por fuera de juego el tanto marcado por Raúl García en el minuto 57. El delantero del Athletic superó por arriba a toda la defensa del equipo culé y cabeceó una falta al fondo de las mallas. El tanto tuvo validez para el equipo arbitral, pero desde la sala VAR informaron que la acción era antirreglamentaria por fuera de juego.

A punto ha estado el Athletic de adelantarse en el marcador tras haber empatado la contienda al borde del descanso, en el minuto 41, solo unos instantes después de que Griezmann hiciera el primer gol del partido. Sin embargo, el equipo bilbaíno lo tendrá que seguir intentando ya que su tanto no ha podido subir al electrónico.

Ya lo celebraban tanto los jugadores en el terreno de juego como todo el cuerpo técnico en el banquillo porque veían muy cerca la posiblidad del triunfo y del título. Sin embargo, el VAR ha intervenido para romper sus ilusiones y para anular el tanto de Raúl García que, en un principio, había tenido validez.

Corría el minuto 57 de partido cuando el Athletic disponía de una falta desde la banda izquierda del ataque. Balón colgado al área y Raúl García, el más listo de todos dentro del área, se imponía a la defensa del Barça para cabecear de forma certera. Ni Araujo ni Mingueza ni ninguno de los jugadores del equipo blaugrana fueron capaces de impedir el incontestable testarazo del exjugador de Atlético de Madrid y Osasuna entre otros.

Gol anulado de Raúl García, en la final de la Supercopa de España Reuters

Los 'leones' comprobaron con entusiasmo como el balón terminaba dentro de las mallas sin que Ter Stegen pudiera hacer nada por evitarlo y corrieron al córner a celebrar el tanto. Sin embargo, el árbitro se echaba mano a su pinganillo, la jugada se estaba revisando con detenimiento. Finalmente, llegada el veredicto del VAR y la resolución era clara, fuera de juego.

A pesar de que el gol había sido anulado, la imagen no deja ver con nitidez qué jugadores están en posición antireglamentaria, por lo que la decisión ha sido de lo más polémica. No obstante, parece que en efecto, el tanto no debía subir al marcador ya que varios jugadores del Athletic se encontraban en posición antireglamentaria justo en la zona de influencia de la jugada, donde llegó el balón colgado.

Nueva oportunidad

Tras la reanudación del juego, el Athletic dispuso de una falta muy parecida a la que había precedido al gol anulado a Raúl García. Posición idéntica de golpeo y una nueva oportunidad de meter al Barça el miedo en el cuerpo para buscar el segundo gol. Sin embargo, en esta ocasión el golpeo no fue tan preciso y el envío no encontró rematador, por lo que la ocasión no supuso un gran peligro para el FC Barcelona, que despejó sin contemplaciones.

Se le esfumó una gran ocasión al equipo de Marcelino de haber intentado acercarse a la victoria y al título, ya que el Barça no lo estaba pasando nada bien desde el momento en el que Óscar De Marcos consiguió empatar el partido tan solo unos minutos después de que Griezmann marcara su primer gol.

