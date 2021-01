Arthur desvela los secretos del vestuario con Messi y Cristiano: "Ronaldo se expresa más"

Arthur Melo, actual jugador de la Juventus de Turín, ha vuelto a hablar de las diferencias entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El centrocampista no triunfó en el Barcelona y fue traspasado al cuadro italiano con Pjanic de por medio. Sin embargo, cuenta con la fortuna de haber podido compartir vestuario y terreno de juego con dos de los mejores jugadores de la historia. Es por ello que las curiosidades sobre cómo se comporta cada una de las estrellas es uno de los temas recurrentes en sus entrevistas.

El brasileño, en su aparición en el canal de YouTube Desimpedidos, ha vuelto a subrayar que Cristiano Ronaldo es una persona más extravertida que su excompañero Messi. Arthur ha explicado que "cada uno tiene su propia forma de demostrar su liderazgo". Por ejemplo, Messi lo hace "con gestos, por mucho que no lo parezca". Cuando está en el césped "lo demuestra cuando recibe el balón" y "con las ganas de ganar el partido". Una sensación que, según Arthur, todos los compañeros notan.

Por el contrario, Cristiano Ronaldo "se expresa más" que Messi. Bien con sus gestos o también con las palabras. "En el vestuario es muy participativo", ha desvelado Arthur. "Se lleva bien con todos en el vestuario. Habla con todos. Pero quizás por el idioma lo hace más fácil".

El centrocampista aclara que no es "amigo" como para ir a casa del luso "a tomar un café", pero sí que tienen "una buena relación". Por ello, en caso de tener que elegir, escoge a Cristiano Ronaldo. "Estamos jugando juntos", ha bromeado el ex del FC Barcelona. Y es que, a pesar de que no exista esa amistad, Arthur sí que ha reflejado el buen ambiente que existe con el luso en el vestuario.

Ambos pudieron cruzarse en la final del Mundial de Clubes entre Gremio y Real Madrid del 2017. Sin embargo, unos problemas físicos impidieron a Arthur estar presente. Cristiano marcó el único tanto del encuentro y le dio el título al conjunto merengue. Por ello, Arthur bromea: "Es simpático, pero cuando recuerdo el gol me enfado, prefiero no hablar".

Cabe recordar que ya hace un tiempo que Arthur habló sobre las diferencias de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en las distancias cortas. El brasileño destacó que "Cristiano es más accesible" que el delantero argentino. "Nunca retrocede si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar", indicó.

La Juve, a por Europa

Las palabras de Arthur confirman el liderazgo que tiene Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín. El delantero luso está comandando a los de Andrea Pirlo y su gran logro, por el momento, es haber pasado como primeros de grupo a la siguiente ronda de la Champions League. Curiosamente, ganando al FC Barcelona de Leo Messi con una goleada en el Camp Nou.

