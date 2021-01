Marcelino: "Ya quisiera ser yo como Zidane"

Barcelona y Athletic jugarán la final de la Supercopa de España en La Cartuja de Sevilla el próximo domingo 17 de enero. Los vascos se impusieron al Real Madrid por 1-2 en La Rosaleda y Marcelino García Toral afrontará trece días después de firmar como entrenador del conjunto bilbaíno su primer partido por un título. El técnico ha comparecido ante los medios de comunicación tras el encuentro y se ha mostrado feliz por la victoria de los suyos.

A la final

"Me quedo con el trabajo, el compromiso y la solidaridad a la hora de intentar hacer aquello que venimos trabajando. Hace once partidos que el Athletic no ganaba al Madrid en una cita oficial y todo esto me hace feliz. Solo hemos encontrado colaboración por parte de todo el mundo, y especialmente de los futbolistas".

Primeras claves que ha implantado

"Nuestra idea de juego. Aprovechamos el trabajo anterior e intentamos transmitir confianza. Da tiempo para muy poco. Tuvimos un factor añadido que podríamos calificar de suerte, como es el aplazamiento del partido ante el Atlético por la nieve. Para un recién llegado como yo lo que más quiere es entrenar. Nos vino muy bien. hemos podido preparar este compromiso. Con la actitud de los chavales, todo se hace sencillo".

El plan salió perfecto

"Queríamos presionar en función de dónde se encontrara el balón. Tuvimos una muy buena virtud, en bloque medio fuimos muy eficaces. El trabajo defensivo ha sido fantástico. Nos falta un poco de confianza con balón. Tenemos jugadores capacitados para hacer una buena circulación, pero todo no puede ser. El rival cuando acaricia un título, se hace aún más complicado".

¿Qué pensó al final?

"Miraba para otro lado cuando el balón estaba cerca. Ves el cansancio de los futbolistas, las ganas de ganar, los tienes cerca... temes que se te escape. En algunas contras tuvimos la oportunidad del 0-1 y 1-3. Luego supimos aguantar".

¿Qué le dijo Zidane?

"Más que nada le hablé yo a él, es un entrenador que... ya quisiéramos ser como él, por su exitosa trayectoria como futbolista y entrenador".

Menos descanso que el Barcelona

"Cuando decidimos venir teníamos un calendario asequible -risas-, era todo sencillo: Barça, Atleti, la Supercopa... a ver cómo nos recuperamos de este gran esfuerzo, tenemos un día menos. Hay una gran diferencia entre tener tres o cuatro días, pero sabíamos que era así, también teníamos un día más para preparar este partido. Si perdemos no será por este motivo. En tres días tenemos otra paliza. Deberemos defender mejor que el día 6 en San Mamés, aunque el Barça siempre te genera. Tienen un factor diferencial que es Messi y trataremos de defenderle lo mejor posible".

¿Con qué se queda de lo vivido?

"El espíritu, la cercanía de una plantilla unida. Es difícil expresar el sentimiento que tiene este vestuario. Son los protagonistas, con el rendimiento de la temporada anterior con Garitano, nos han traído hasta aquí. Vinimos en un momento y nos aprovechamos de esta situación".

