Zidane: "Esto no es un fracaso, vamos a sacar esto adelante como equipo"

El Real Madrid no defenderá su título como vigente campeón de la Supercopa de España este domingo en La Cartuja de Sevilla. El conjunto blanco cayó en semifinales contra el Athletic (1-2), después de que Raúl García firmase dos goles antes del descanso, uno de penalti. En la segunda mitad, el equipo merengue mejoró y Benzema recortó distancias.

Asensio estuvo a punto de marcar dos golazos, pero estrelló ambas ocasiones contra los palos de la portería defendida por Unai Simón. Mientras que el propio Benzema pudo hacer el gol del empate a los pocos minutos de haber marcado el primero. Pero, en esta ocasión, el tanto fue anulado por fuera de juego del delantero francés.

Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos en Málaga. Un partido en el que el Real Madrid perdió el primer título en juego del año, que será bien para el propio Athletic o bien para el Barcelona, que se impuso este miércoles a la Real Sociedad en la tanda de penaltis en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Análisis del partido

"Nuestro inicio de partido es verdad que no ha sido bueno. Ellos han tenido dos ocasiones y han marcado dos goles. Luego en la segunda mitad estuvimos mejor. No me gustaba el dibujo y lo cambié, estuvimos mejor. Creamos ocasiones, palos, metimos un gol, nos metimos en el partido, pero nos faltó empatar".

Zidane siguiendo en partido desde la banda REUTERS

El partido de Hazard

"Eden tiene que recuperar un poco de confianza, hacer un gran partido y meter un gol. Algo diferente, pero esto irá poco a poco. Sabemos el jugador que es y tenemos que tener paciencia. Hay que tener paciencia y ya está. El equipo lo ha intentado, empezamos mal y ahora hay que pasar página, seguir trabajando, pensar en lo nuestro y ya está. No nos tenemos que volver locos, tenemos que trabajar y sacar esto adelante".

¿La afición puede cansarse de Hazard?

"No creo. La gente lo que quiere ver es la mejora de Eden y hay que tener paciencia con él. Él quiere sacar esto adelante. Hoy no es solo Eden, es cosa de todos. Empezamos el partido regular y nos costó la primera parte. Él, como el resto, lo hizo bien tras el descanso, pero no fue suficiente esta noche".

¿Es un fracaso?

"Fracaso es no intentarlo y nosotros lo intentamos. Lo damos todo en el campo. Nosotros intentamos siempre ganar, pero siempre no se puede ganar. Es lo que intentaremos el próximo partido, ganar".

Racha complicada

"Hemos tenido una buena racha, buenos partidos, jugando bien y ganando. Y ahora es verdad que los últimos partidos no han salido bien. Por eso tenemos que seguir trabajando para cambiar nuestra dinámica. No podemos hacer otra cosa que no sea centrarnos en lo nuestro. Desde fuera seguirán diciendo las mismas cosas, por eso tenemos que trabajar y sacar esto adelante como equipo".

