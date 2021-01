Depay y Aouar, doble guiño a Madrid y Barça: "Queremos ir a uno de los tres mejores clubes"

Real Madrid y Barcelona siguen de cerca el mercado de fichajes. Ambos clubes, acostumbrados a ser protagonistas en el mercado, siempre analizan las nuevas promesas de la actualidad futbolística. Y dos de los nombres que más repercusión están teniendo se encuentran en Francia. El Lyon, con Memphis Depay y Aouar en sus filas, sabe que perderá a ambas estrellas este mismo verano.

Depay, de hecho, estuvo cerca de abandonar el club galo en este mismo mercado de invierno. El delantero holandés ha sido relacionado con el Barcelona desde el principio de temporada. Fue la primera reclamación de Koeman para reforzar la plantilla. Quería y quiere un '9' y ese es Depay. Sin embargo, la falta de acuerdo con el club galo hace meses, y la delicada situación económica del Barça bajo la dirección de la Gestora, han hecho imposible acometer la operación.

Pero, por si fuera poco, Depay ya busca nuevos destinos y ha sido ofrecido al Real Madrid. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, el atacante del Lyon se ha puesto encima de la mesa merengue. El club blanco, pese a todo, no ha mostrado interés en hacerse con sus servicios y menos teniendo en cuenta que en verano saldrá gratis. Por lo que pueda pasar en un futuro muy cercano, Depay ha roto su silencio tanto por él como por su compañero Aouar.

🎙️ Le coach @RudiGarcia avant #MHSCOL : "Jeff (Reine-Adélaïde) ne sera pas là pour ce match, comme Bertrand (Traoré) normalement. Sinon, le reste de l'effectif est présent. Houssem (Aouar) débutera. C'est un joueur très important pour nous." pic.twitter.com/ZSWPOJHaoh — Olympique Lyonnais (@OL) September 14, 2020

"Houssem Aouar y yo sabemos que jugamos para un club muy grande, pero queremos ir a uno de los tres mejores clubes del mundo. Entonces verás a Houssem, será 10 veces mejor. Para mí, es lo mismo", aseguró Depay en declaraciones para RMC Sport. Los dos estuvieron en la rampa de salida a principios de temporada y los dos se han quedado en el conjunto francés durante toda la campaña.

El caso Aouar

El centrocampista apareció en los últimos días del mercado de fichajes. Su nombre llegó incluso a la rueda de prensa del Real Madrid, donde Zidane habló maravillas de una promesa del fútbol galo. A sus 22 años, Aouar ha llamado la atención de clubes como el Arsenal, que pelearon por su fichaje pero se echaron atrás por el precio requerido. En Lyon le consideraban un jugador "muy importante". Y, si nada cambia, a final de temporada cambiará de equipo.

Zidane, que no acostumbra a hablar de jugadores de otros equipos, fue muy sincero. "No sé qué información tenéis. De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas". Aouar no llegó, pero vistas sus intenciones podría hacerlo próximamente.

