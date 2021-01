Messi, sancionado con dos partidos por su expulsión en la Supercopa de España

El Barcelona no podrá contar con Leo Messi de cara a sus dos próximos encuentros. El delantero argentino ha sido sancionado por el Comité de Competición por su expulsión en la final de la Supercopa de España contra el Athletic tras dar un manotazo a Asier Villalibre en los instantes finales de la prórroga del partido. Se pierde los partidos contra el Cornellá, en Copa del Rey, y ante el Elche, en Liga, los dos como visitante.

El castigo ha sido el esperado al no ser considerada la acción como agresión. Gil Manzano no la reflejó como tal en el acta arbitral: "En el minuto 120 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado". escribió.

Competición ha aplicado el artículo de "violencia en el juego" (123.2) a la hora de sancionar a Messi por su acción al "producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo". Si la acción hubiera sido tomada en cuenta, el castigo habría sido de entre cuatro partidos de suspensión, como mínimo, y doce, como máximo.

Cuándo volverá

Lo curioso es que, tras 754 partidos jugados como azulgrana, será la primera vez Messi cause baja en el Barcelona por una expulsión. Messi no volvería hasta la ronda de octavos de la Copa del Rey, en caso de que el Barça avance en el torneo y se imponga este jueves al Cornellá sin el astro argentino. Una eliminación culé provocaría que Messi regresara en Liga contra el mismo rival contra el que fue expulsado, el Athletic.

Leo Messi pasa ante Ronald Koeman tras ser expulsado EFE

El alivio para el Barça, que alegó para que la sanción de Messi fuera de un partido, es que contra el Cornellá ya estaba previsto descanso para el '10'. Si será una baja importante contra el Elche, con el Barça buscando escalar en Liga, pero nada comparado al daño que hubiera podido suponer la baja de Leo si se hubiera considerado la acción con Villalibre como agresión.

Ronald Koeman deberá buscar soluciones sin Messi. Los dos últimos partidos en los que el argentino no estuvo fueron ante el Eibar, en Liga, y contra la Real Sociedad, en la reciente semifinal de la Supercopa de España. Ambos partidos acabaron en empate, aunque los azulgrana lograron salir con vida contra la Real gracias a ganar la tanda de penaltis. Galones para Griezmann.

