Riqui Puig: "Soy un chaval bastante feliz aunque no juegue; tengo familia y tengo salud"

El FC Barcelona logró el pase a la final de la Supercopa de España tras un agónico triunfo ante la Real Sociedad. Una victoria que se confirmó en la tanda de penaltis y que tuvo a Riqui Puig como gran protagonista de la noche. El canterano, que apenas cuenta para Ronald Koeman, fue el encargado de lanzar el quinto y último penalti que validó el pase a la gran cita por el título del torneo.

Al término del partido atendió a los micrófonos de Vamos y explicó la comentada decisión de que tirara él mismo el último penalti. Un lanzamiento que bien podía certificar el pase a la gran final de la Supercopa, pero que podía haber cambiado la historia de la noche. Riqui Puig, a sus 21 años, se propuso para tirar el penalti.

"Faltaba uno y he sido el primero en decir que quería chutar. Lo tenía clarísimo, tenía muchas ganas de poder celebrar mi primer gol gol con el primer equipo. Faltaba el quinto, había un hueco en blanco y le he dicho que quería tirarlo", aseguró tajante nada más terminar el encuentro.

"Si hubiera metido Antonie, habríamos ganado antes, pero muy feliz de marcar el gol a la final. El equipo lo merece", subrayó un Riqui Puig al que la sonrisa no se le quitaba de la cara durante toda la entrevista. "Cuando lo he puesto -el balón- ya sabía dónde iba". Tal era su emoción que, ni cuando se le preguntó sobre su papel en el Barça y su continuidad en el equipo, perdió el brillo.

Es imposible no querer a este chaval.

Riqui Puig: "Aunque no juegue, me van muy bien las cosas: tengo familia y salud, no me puedo quejar de nada. Si Ronald me da algún minuto, lo agradeceré. Si no, seguiré trabajando". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2m7zRgd1GZ — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 13, 2021

"La sonrisa nunca la he perdido. Soy un chaval bastante feliz que, aunque no juegue, me van bien las cosas. Tengo familia, tengo salud, no me puedo quejar de nada. Si Ronald -Koeman- me da minutos, lo agradeceré y lo aprovecharé. Si no, seguiré trabajando". Una lección de un joven Puig para todos y que, además, supone todo un reto teniendo en cuenta su trayectoria como canterano.

"Después de tantos años en el club, que me ha costado llegar al primer equipo, no voy a tirar la toalla nunca". Ante sí tiene la oportunidad de remediarlo, aunque el técnico del Barcelona sigue sin confiar suficiente en su potencial. En lo que va de temporada, Riqui Puig ha tenido presencia en seis partidos diferentes, pero en total no supera los 100 minutos de juego entre La Liga y la Champions League.

Cabe recordar que el propio Koeman, justo en el inicio de la temporada, le trasladó al jugador que no contaba con él y que debía buscarse un nuevo equipo para toda la campaña. Riqui Puig, bien por falta de tiempo para encontrar ofertas o por cabezonería, optó por quedarse en el Barça en busca de su sueño.

