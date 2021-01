La pillada a Calathes con el árbitro: "No es falta, pero tengo que actuar como si lo fuera por Hanga"

La ACB ha apostado por revolucionar la competición con una peculiar, aunque muy bien recibida, prueba videográfica. La competición grabó a Fernando Calatrava, uno de los mejores árbitros de la liga, durante todo el duelo entre el Manresa y el Barça. Y en uno de esos momentos de confesiones entre jugadores y colegiado, el jugador azulgrana Nick Calathes ha conseguido convertirse en el gran protagonista.

El experimento, cabe destacar, ha gustado bastante entre los aficionados. Ver la labor de los colegiados no es habitual. Sin embargo, durante estos tiempos de pandemia donde el silencio de la grada llama la atención en cada partido, la liga ha optado por desarrollar una nueva forma de vender el baloncesto. Una cámara atenta a los movimientos del árbitro principal y un micrófono que capte cómo trabajan los colegiados durante un partido de élite. Desde sus conversaciones en el vestuario para trabajar de la forma más eficiente, hasta las charlas y advertencias que dan a los jugadores.

La acción tan comentada se produjo en el derbi catalán. Corría el tramo final del partido y, a falta de algo más de tres minutos para que acabara el tercer cuarto, Hanga cayó al suelo en la pelea por un rebote. El alero del Barcelona se quedó tendido en el parqué durante algunos segundos esperando que se pitara falta. Sin embargo, el principal Calatrava no señaló ninguna infracción como reclamaba el azulgrana.

"No, los dos chocan en el aire. No hay nada ilegal", apuntaba Calatrava en directo para evitar cualquier queja e informar a los jugadores. La comunicación, como para cualquier árbitro, es determinante. El colegiado incluso pregunta si Hanga está "bien". El húngaro, pese a todo, no se lo toma tan bien: "Tienes que pitar alguna falta". A lo que el árbitro repite: "Saltáis los dos y los dos chocáis en el aire".

🎙️ Micrófono a un árbitro acb



✅ Conversaciones con los entrenadores



✅ Explicaciones a los jugadores



✅ Charlas en los tiempos muertos



¡Un partido #LigaEndesa con Fernando Calatrava! pic.twitter.com/UHwZEEWQ7p — Liga Endesa (@ACBCOM) January 13, 2021

Justo en esa conversación está Calathes, que presiona levemente al colegiado intentando que pite falta. Acción habitual en cualquier partido y más viendo que el compañero en cuestión está en el suelo. Pero, a diferencia de otras ocasiones, es que esta vez todo estaba siendo grabado. Y Calathes muestra la otra cara del deporte.

"No es falta, no es falta, pero tengo que actuar como si lo fuera por mi compañero", reveló el base del Barcelona a Calatrava justo antes de sacar de fondo. Una imagen que no ha pasado desapercibida y que refleja las estrategias que hay en todos los encuentros de élite.

Más allá de esa acción, durante la grabación se encuentran otros momentos peculiares como las felicitaciones del árbitro principal a sus compañeros por las buenas decisiones, o las advertencias a los entrenadores por sus quejas. En un momento, Calatrava se defiende ante las protestas de Pedro Martínez y en otras reclama a Jasikevicius que vuelva a su puesto y no salga tantos metros del banquillo.

