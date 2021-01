Messi, baja para la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Sociedad

Importante baja de última hora la que tiene el Barcelona para su enfrentamiento en las semifinales de la Supercopa de España ante la Real Sociedad. Leo Messi no llega al encuentro y se queda fuera del vital partido que se disputa este miércoles en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Fue el pasado fin de semana cuando el delantero argentino notó unas molestias durante el partido entre el Barça y el Granada. Un pinchazo en la parte posterior del muslo dejó fuera de juego al '10', que se probó sobre el verde de Los Cármenes, pero acabó pidiendo el cambio en la segunda mitad.

El lunes el barcelonismo respiró tranquilo al ver a Messi entrenando junto al resto de sus compañeros. Después entró en la lista de convocados para viajar a Córdoba, pero en el entrenamiento del martes volvió a notar esas molestias y se quedó sin ejercitarse al mismo ritmo que el grupo en la sesión matinal de este miércoles.

Las últimas pruebas iban a decidir si Leo Messi jugase ante la Real Sociedad o no y, finalmente, el futbolista no llega a la semifinal. Ahora el argentino espera la victoria de sus compañeros para poder estar recuperado y no perderse así la gran final en La Cartuja ante el Athletic o el Real Madrid, que juegan la segunda semi este jueves en La Rosaleda de Málaga.

Ronald Koeman esperaba poder contar con el '10' para enfrentarse al conjunto donostiarra. "Tuvo molestias el otro día, como otros jugadores. Parece que estará disponible al igual que Araújo", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro ante la Real Sociedad. Pero sus esperanzas han caído en saco roto después de que se agudizasen las molestias de Leo.

En buen momento

El Barcelona llega en un buen momento a la Supercopa de España. Después de las dudas iniciales de la temporada, en especial en La Liga, el conjunto azulgana ha remontado el vuelo en las últimas semanas. Pero esta baja de Messi provoca ciertas dudas respecto al rendimiento de los azulgranas.

Ahora la gran incógnita es cómo reaccionará el Barça sin su mejor jugador en el campo después de haber sumado tres triunfos consecutivos a domicilio. Un punto de inflexión para un equipo que vive tiempos convulsos en medio del proceso electoral a la presidencia del club catalán.

