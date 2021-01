Messi y Griezmann siguen mejorando a un Barça que fue impulsado por las decisiones arbitrales

El Barça sigue mejorando sus sensaciones antes de afrontar el primer título del año. Leo Messi y Antoine Griezmann lideraron el triunfo de los culés ante el Granada con dos dobletes. Después de quedarse fuera en algunos partidos, el francés sigue recuperando una confianza que por momentos parecía perdida. Por su parte, el argentino ya es pichichi del campeonato. Los culés ya son terceros en el campeonato a cuatro puntos del Atlético, pero tres partidos más. [Granada 0-4 Barça: Narración y estadísticas]

Dos acciones dudosas marcaron el sino del choque. El Barça se adelantó en el marcador ante el Granada con una acción dudosa. Griezmann se quedó solo delante de Rui Silva después de rescatar un despeje de Roberto Soldado. El francés estaba en claro fuera de juego, pero resolvió y marcó. El juez de línea del colegiado del partido indicó la infracción, pero el árbitro le corrigió y el tanto tuvo validez finalmente. Lo que interpretó De Burgos Bengoetxea es que el despeje fue precipitado y eso habilitaría al galo.

Unos minutos después, el Barça puso tierra de por medio en el marcador cuando Messi culminó una jugada colectiva en el minuto 35 ante el Granada. Los Cármenes vio como en la misma jugada, Sergio Busquets sacó una ventaja importante de llevarse el balón con la mano. El árbitro no interpretó nada, ni el VAR interfirió, y el gol del argentino subió al marcador. Era el 0-2 que cambiaría por completo el encuentro.

Antoine Griezmann, en la acción del gol del Barça ante el Granada CF REUTERS

Después de estos dos acontecimientos, la inercia del partido terminó ejecutando a un Granada que tuvo dos ocasiones en los pies de Puertas pero que se encontró con Ter Stegen. Messi conseguiría el pichichi con un lanzamiento de falta por debajo de la barrera. El argentino terminaba con un tormento que le venía acompañando en las últimas fechas. Ni tuvo que terminar el encuentro, ya que Koeman decidió que era un buen momento para darle descanso.

Griezmann sí que siguió y aprovechó una buena combinación para hacer el segundo en el encuentro. El francés completó el choque donde volvió a ser trascendental sobre el césped. Los altibajos de este jugador siguen desquiciando a la afición culé, pero él sigue tratando de convencerles.

La actuación de De Burgos Bengoetxea siguió dejando que desear. Expulsó a un miembro del cuerpo técnico de Koeman y a Jesús Vallejo, que entró en la segunda mitad, por una acción con muy pocos tintes de merecerla.

Las lesiones

La pareja de centrales prevista para el partido era la que formaban Mingueza y Araujo, pero el uruguayo no se vistió finalmente. Unas molestias apartaron al canterano culé y dejaron su sitio en el once a Umtiti. El francés también tuvo problemas durante el partido, ya que sufrió un golpe en las partes nobles que hizo sonar las alarmas. Los constantes problemas físicos del jugador galo no acompañan para nada a la confianza de la afición culé. En cualquier caso, terminó el partido, que ya es noticia.

Granada - Barça

Granada: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Carlos Neva (Vallejo, min. 46); Yan Eteki, Montoro (Luis Milla, min. 46), Yangel Herrera (Alberto Soro, min. 67); Antonio Puertas, Machís (Kenedy, min. 64) y Soldado (Luis Suárez, min. 46).

Barcelona: Ter Stegen; Dest (Junior, min. 81), Umtiti, Mingueza, Jordi Alba; De Jong (Pjanic, min. 65), Sergio Busquet, Pedri (Trincao, min. 73); Dembele (Riqui Puig, min. 73), Messi (Braithwaite, min. 65) y Griezmann.

Goles: 0-1, min. 12, Griezmann; 0-2, min. 35, Messi; 0-3, min. 42, Messi; 0-4, min. 63, Griezmann.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité. Vasco). Expulsó con roja directa al local Vallejo (min. 78) por cortar una ocasión manifiesta de gol y al entrenador de porteros del Barcelona, José Ramón de la Fuente (min. 17) por protestar. Mostró cartulina amarilla a los locales Soldado (min. 44) y Luis Suárez (min. 73) y a los visitantes Mingueza (min. 48), Sergio Busquet (min. 82) y Jordi Alba (min. 86).

Incidencias: Partido de la jornada 18 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exjugador del Granada José Antonio Noya.