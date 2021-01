El entrenador de porteros del Barça, expulsado por insultar gravemente al banquillo del Granada

A pesar de que el FC Barcelona se llevó una cómoda victoria del estadio Nuevo Los Cármenes tras realizar un convincente partido frente al Granada, la victoria no estuvo exenta de polémica, ya que varios goles del conjunto blaugrana llegaron tras acciones muy polémicas que fueron protestadas por los jugadores locales.

El conjunto nazarí tiene motivos para sentirse gravemente perjudicado ante lo que muchos consideran un atropello arbitral, especialmente en tiempos en los que existe el VAR y en los que revisar las jugadas en la sala de videoarbitraje es de obligado cumplimiento. No lo pareció así en Granada, donde el Barça se impulsó en dos goles muy polémicos para encauzar su rumbo.

A pesar del buen partido de jugadores como Messi y Griezmann, autores de un doblete cada uno, el partido no puede ser analizado sin reparar en en dos decisiones arbitrales que pudieron marcar el devenir absoluto del choque. No obstante, el colegiado De Burgos Bengoetxea no parecía tener dudas antes las muchas protestas de los jugadores del Granada.

Antoine Griezmann, en la acción del gol del Barça ante el Granada CF REUTERS

El primer gol del partido, obra de Antoine Griezmann, llegó tras un posible fuera de juego del delantero francés, que recibió un balón de Busquets en una posición claramente adelantada. Cierto es que el balón llega rechazado por un defensor del Granada, pero la realidad es que la situación en la que se coloca Griezmann es trascendental para aprovecharse a la hora de marcar.

Sin embargo, la madre de todas las polémicas llegó en el segundo gol del partido, el primero que anotaba Leo Messi. El tanto llegó precedido por una clamorosa mano de Busquets en el centro del campo con la cual cortó un balón e inició el ataque del Barça. La jugada se lanzó y Messi, desde la media luna del área, colocó con sutileza el balón lejos del alcance de Rui Silva.

Los jugadores del Granada se lo podían creer, pero por más que presionaron y protestaron al árbitro, ni De Burgos Bengoetxea cambió su decisión ni desde el VAR le indicaron lo contrario. No considerar como punible la mno de Busquets que precede al gol de Messi es uno de los errores más grandes que se han cometido en lo que va de liga.

Leo Messi celebra su gol ante el Granada REUTERS

Tensión en los banquillos

No obstante, el tanto subió al marcador, encarriló el triunfo culé y dejó a los de Diego Martínez sin margen de reacción y muy crispados. La tensión no solo se sentía sobre el césped, sino que se trasladó a los banquillos, donde se produjo un hecho realmente feo y censurable por parte de uno de los miembros del cuerpo técnico del Barça.

Para redondear la fría tarde en Granada, José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del Barça, insultó e increpó al banquillo del Granada en el minuto 16, hecho por el cual fue expulsado. Más tarde, el colegiado recogió en el acta las feas palabras del preparador barcelonista que se dirigió a alguien del banquillo local diciendo: "Eres un subnormal, payaso". Estos graves insultos no pasaron desapercibidos y De la Fuente tuvo que abandonar el partido antes de tiempo y se expondrá a una dura sanción.

No se trata de una acción aislada para este miembro del cuerpo técnico del Barça, de sobra conocido por los banquillos rivales y por los colegiados, ya que tiene una reincidencia preocupante. La de este sábado en Granada ha sido la séptima expulsión en los últimos cinco años, todas ellas por graves protestas o por espectáculos tan lamentables como el protagonizado en el estadio Nuevo Los Cármes.

