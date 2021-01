Filomena causa estragos en el fútbol femenino: cuatro partidos de la Liga Iberdrola aplazados

Filomena ha sido el nuevo fenómeno que ha llegado a España para detener a toda la sociedad en el comienzo de este 2021 que prometía ser el año del resurgir tras un 2020 nefasto. Sin embargo, las inclemencias meteorológicas que han llegado en forma de nieves abundantes y de un intenso frío han provocado que todo se paralice.

El deporte y el fútbol no han sido ajenos a los desastres que ya está causando Filomena. Todos trabajan a contrarreloj para salvar como pueden estos días y afrontar la semana que llega con mejores garantías. Sin embargo, las palabras más repetidas son riesgo y aplazamiento. Algo así ha sucedido en la primera división del fútbol femenino español.

La Liga Iberdrola se preparaba para otra apasionante jornada en mitad del temporal de nieve y, al final, pocos han sido los partidos que han conseguido salvarse de Filomena, que no solo sigue dejando estampas realmente impresionantes donde predomina el blanco de la nieve, sino que ha arrasado con muchos partidos de la competición.

Sofia Jakobsson, durante el partido del Real Madrid Femenino frente al Madrid CFF

Uno de los primeros encuentros que se aplazó por el fuerte temporal fue el del Real Madrid Femenino, que tenía que viajar a Zubieta para medirse a la Real Sociedad en un encuentro que se antojaba clave en una lucha por los puestos cabeceros. El Barça parece inalcanzable, pero las posiciones que dan acceso a la Champions prometen tener una gran pelea hasta el final. El equipo de David Aznar es el principal favorito para formar en la zona noble de la tabla, aunque otros como Granadilla, Levante o Atlético de Madrid también sueñan con terminar en posiciones europeas.

Otro partido que también se ha suspendido ha sido el que se iba a disputar en la capital de España entre el Madrid CFF y el Barça. El conjunto madrileño tenía la aspiración de ser el primer equipo que hiciera hincar la rodilla al todopoderoso FC Barcelona, pero Filomena ha dictado sentencia y el choque entre ambos equipos tendrá que esperar. La capital de España y toda la Comunidad Autónoma de Madrid están siendo de las zonas más afectadas por las intensas nevadas y jugar al fútbol en estas condiciones es prácticamente imposible.

Sin embargo, se ha producido un desagradable suceso que ha afectado al equipo culé y que tiene a la Real Federación Española de Fútbol como principal señalado. El conjunto azulgrana viajó en el día de ayer para jugar el encuentro de este sábado, el cual no se había suspendido todavía. No obstante, horas más tarde y cuando las jugadoras del Barça ya habían llegado a Madrid, se les informó de que el partido no podía disputarse y que, por lo tanto, tenían que regresar a Barcelona después de haber viajado en unas condiciones tan adversas.

Las quejas del Barça

Una de las jugadoras, Melanie Serrano, ha decidido apuntar directamente contra la RFEF por cancelar el partido tan tarde, una vez que el viaje de toda la expedición ya se había producido: Aún no entiendo cómo la Federación Española de Fútbol nos ha hecho viajar a Madrid. ¿Algún día empezaremos a hacer las cosas con coherencia y sentido común?".

Jenni Hermoso, en un partido del Barcelona de la temporada 2019/2020 fcbarcelona.es

Otra jugadora como Jenni Hermoso, estrella del equipo y figura fuerte en el vestuario, también hizo pública su queja: "Pensarían: 'Estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros 12 años no la podrán verla de cerca'. Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor". Con este importante enfado se marcharon de nuevo las jugadoras del Barça de nuevo a la ciudad condal después de conocer a Filomena en primera persona.

Además de estos dos encuentros también se han suspendido el otro partido que se iba a disputar en la ciudad de Madrid, el Atlético de Madrid - Valencia, y el Espanyol - Sporting Huelva. El conjunto rojiblanco, al igual que el equipo masculino que no podrá jugar ante el Athletic, sufre las consecuencias de Filomena, que azota con fuerza a la capital de España. Estos cuatro encuentros se unen a los ya suspendidos por el Covid-19 de EDF Logroño - Santa Teresa y el Deportivo Abanca - Real Betis Féminas.

