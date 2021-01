El Real Madrid quiere poner la primera piedra de una nueva Supercopa de España frente al Athletic

Ya está aquí el primer título de la temporada para el Real Madrid. El dulce recuerdo de la primera Supercopa de España en formato 'Final Four' vuelve a los blancos como terapia para superar el tropiezo liguero en Pamplona tras la polémica que se creó en torno al partido frente a Osasuna. De los rojillos pasarán a los rojiblancos del Athletic Club de Bilbao, la primera piedra en el camino para conseguir reeditar el triunfo en la pasada edición de este torneo.

Después de ese triunfo ante el Atlético de Madrid, la temporada cogió un tinte especial gracias a este título. Los blancos buscan ese mismo efecto para que el 2021 sea ilusionante. Porque el madridismo, lo que se dice ilusionado, no es que haya empezado el año. Siguen sin llegar las victorias contundentes, la regularidad y que determinadas individualidades marquen la diferencia. Es por lo que la reválida de este título está en virtud de abrir una crisis.

Los focos se centran en varios actores. Zinedine Zidane no ha acertado demasiado con los últimos cambios. Acaba de mandar a Luka Jovic hacia Frankfurt y tendrá que demostrar que su apuesta es firme para conseguir títulos. También tendrá su luz propia Eden Hazard, que necesita de una gran actuación para despejar unos fantasmas que no se terminan de ir. Mientras, Sergio Ramos tendrá que sacar su vena de líder y dejar a un lado el tema de su renovación.

Hazard dando toques

Esta extraña temporada está afectando a los equipos. Es evidente que los contagios, la cantidad de partidos acumulados y los estados de forma no son sinónimos de estabilidad, algo que los entrenadores siempre buscan. A los de Zidane les está costando, pero con ese once más o menos fijo ha conseguido formar un bloque firme. Esa apuesta seguirá durante esta Supercopa que tiene que ser savia nueva para una plantilla necesitada.

Benzema, clave

Si alguien afrontará esta cita con ilusión es Karim Benzema. El francés no pudo estar en la edición de la temporada pasada por lesión. Aún así, los blancos salieron adelante con ese planteamiento de cinco centrocampistas. Ahora necesita volver a recuperar un olfato goleador que ha perdido en los últimos tres partidos. Su contribución al equipo es innegable. De hecho, es el máximo anotador, el máximo asistente y, probablemente, el mejor jugador de la temporada un año más.

Tampoco estuvo Hazard, obligado a hacer de su sociedad con el delantero galo una virtud que le dé a Zidane un recurso ofensivo para llegar al gol más fácilmente. El ataque se completará con un Marco Asensio que sigue dejando destellos, pero no termina de encender su luz de manera prolongada en el tiempo. En el centro del campo volverá la duda entre Kroos, Modric y Valverde, aunque se piden minutos para un Odegaard en el ostracismo. Atrás, Lucas Vázquez volverá a reemplazar a Carvajal.

Marcelino, dos partidos

La llegada de Marcelino García Toral es la principal diferencia con el choque que libraron estos dos equipos en diciembre. El asturiano no pudo entrar por la puerta grande en San Mamés. Perdió frente al Barça en un choque trepidante y no pudo jugar su encuentro de este fin de semana ante el Atlético porque no les dejaron aterrizar en la capital de España. Aún así, él afronta con mucho optimismo este torneo y ve que está a dos choques de levantar un trofeo.

Marcelino García Toral, en un entrenamiento del Athletic EFE

"Es lo que queremos, pero es indudable que el partido tiene mucha dificultad. El grado de ilusión es máximo. El Real Madrid es favorito, pero eso en ningún caso debe quitarnos el convencimiento de poder ganar. Lograr un título para estos futbolistas que tenemos y hacer sentir orgullosa a la afición que está detrás con esta opción. Tenemos 90 minutos para estar en la final y queremos que nuestros aficionados se sientan orgullosos de ello", explicó en rueda de prensa.

Real Madrid - Athletic

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio, Benzema y Hazard.

Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain; Raúl García y Williams.

Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano)

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21:00 horas.

