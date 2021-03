Escándalo en Brasil: detienen a Gabigol en un casino clandestino escondido bajo una mesa

Lo que ha sucedido en las últimas horas en Brasil ha sido de lo más surrealista que se recuerda. También de lo más denigrante, ya que el país atraviesa la peor fase de la pandemia desde que el coronavirus llegada a la vida de todas las personas. Ahora, mismo, en el estado brasileño se están registrando más de 360 muertes diarias.

En este contexto se ha procedido a la detención del futbolista del Flamengo Gabigol, muy conocido por su paso por Europa y por la selección brasileña. No hace mucho que el delantero estaba considerado como una de las grandes joyas del fútbol sudamericano y uno de los herederos del gran legado dejado por delanteros como Ronaldo o Romario.

Sin embargo, a juzgar por sus últimos actos, no es de extrañar que su carrera nunca haya terminado de explotar. Gabigol ha sido detenido tras participar en una multitudinaria fiesta con más de doscientas personas en un casino clandestino donde, evidentemente, no se respetaban las medidas mínimas de seguridad, distancia y mucha gente no llevaba mascarilla.

Kkkkkkkkkkkkkkkk vai participar do jogo hoje gabigol? pic.twitter.com/ftihWsI0yB — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) March 14, 2021

No obstante, a nadie parecía importarle, ya que lo más importante era la fiesta y el juego. Así ha sorprendido el actual jugador del Flamengo mientras participaba en esta lamentable reunión en un centro de juego habilitado para la ocasión con todo lujo de detalles. La policía irrumpió en el casino y llevó a cabo detenciones en masa.

Junto al futbolista se encontraba otro ilustre conocido, el cantante de funk MC Gui. Todos ellos fueron arrestados por la policía brasileña y ahora se investigará el caso y las posibles penas, ya que podrían ser acusado de crímenes contra la salud pública antes de ser puestos en libertad. La redada llevada a cabo por la Policía Federal habla de un total de más de doscientas personas las presentes en este macro evento en tiempos de pandemia.

Indignación total

Resulta especialmente alarmante que se sigan llevando a cabo reuniones y fiestas clandestinas de este tipo teniendo en cuenta la altísima incidencia que está generando la Covid-19 en Brasil con más de 360 muertos diarias, miles de contagios y un país absolutamente devastado del cual han salido multitud de imágenes de entierros masivos de víctimas de coronavirus en focas recientemente excavadas para tan fatal ocasión.

Gabigol fue conducido a una comisaría junto a todos las personas sorprendidas en el casino, entre ellas el popular cantante de funk MC Gui.



Podrían ser acusados de crímenes contra la salud pública antes de ser liberados.



️ POLICÍA FEDERAL. pic.twitter.com/shpQ74tHUG — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 14, 2021

Las redes sociales no han tardado en arder para condenar estos hechos y para señalar especialmente a la figura de Gabigol, una de las más mediáticas de la fiesta, sobre todo en Brasil. Ha trascendido además que el delantero se encontraba escondido debajo de una mesa cuando la policía entró al recinto para efectuar la redada y las detenciones, por lo que además de gravísima, la situación ha sido de lo más humillantes.

El asunto es todavía mucho más grave si se tiene en cuenta que Brasil es uno de los países del mundo que mayor persecución ha realizado contra el juego en los últimos tiempos, ya que los casinos y bingos quedaron prohibidos desde hace años. Sin embargo, la Covid ha provocado que este tipo de locales reabran sus puertas para saltarse la ley y poner vidas en juego.

[Más información: El fútbol se ha vuelto completamente loco: un árbitro orina en mitad del campo en Brasil]