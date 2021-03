Koeman confirma que sigue sin reunirse con Laporta y se pronuncia sobre Jordi Cruyff

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa para analizar la previa de la jornada liguera. En esta ocasión, el Barcelona cambiará su habitual horario para disputar el encuentro del lunes ante el Huesca. Una ocasión de oro para recortar distancias en La Liga tras el pinchazo del Atlético de Madrid y el triunfo del equipo de Zidane frente al Elche. El holandés, cuyo futuro sigue en el aire, también tuvo que afrontar preguntas respecto a dicha situación.

El entrenador del Barcelona confirmó que aún no se ha reunido con Joan Laporta para tratar su estancia en el equipo. El expresidente, que recuperó el cargo el pasado 7 de marzo, todavía no ha tenido ese esperado encuentro con Koeman. Una semana después sigue sin presentar el aval y todo apunta a que, hasta que lo haga y sea proclamado oficialmente presidente, no se tendrá esa cita con Koeman mientras continúan apareciendo nombres de sustitutos.

El holandés, ante los medios, explicó lo sucedido hasta el momento: "No he hablado mucho". Koeman reconoció que en el viaje a París, donde el Barcelona acabó empatando de forma insuficiente ante el PSG, sí que tuvo algún que otro intercambio de impresiones con Laporta. El presidente, cabe recordar, incluso fue a despedir a los jugadores para mandar todo su apoyo antes de viajar juntos. En ese trayecto hablaron "cortito, pero varias cosas". Sin embargo, nada de gran calado.

"Tenemos que reunirnos", ha recalcado Ronald Koeman ante la prensa. El holandés, concentrado en los resultados meramente deportivos, ha espetado que "ahora no es el momento de hablar hacia afuera" de este tema y que "son cosas del club" que no deben tener mayor recorrido público. Pese a restarle importancia, es evidente que Koeman es el principal interesado en tener dicha reunión para conocer cuáles son los planes respecto a su puesto: cumplimiento del contrato o rescisión este verano.

Una de las claves, además, puede estar en quién sea el encargado de la dirección deportiva. Jordi Cruyff suena como posible candidato al puesto. O, como mínimo, para ser uno de los pesos pesados del organigrama de Laporta. Koeman, preguntado acerca de esa designación, se ha zafado de la pregunta indicando que no puede "decir mucho" porque "son cosas que hay en el club" en las que "el presi tiene que decidir su equipo en posiciones importantes".

Lo que no ha obviado el holandés es que conoce "bien" a Cruyff y su familia, por lo que está seguro de que "puede ser un buen candidato". "Cuando lo del presidente sea oficial, habrá momentos de hablar sobre posiciones, funciones en el club. Es importante", ha recalcado en un claro guiño a esa reunión con el máximo mandatario.

Opciones en Liga

Los resultado deportivos también tuvieron protagonismo en la rueda de prensa de Koeman. El técnico alabó el trabajo de De Jong en las últimas jornadas, la evolución del equipo desde su llegada y ha pedido concentrarse únicamente en el trabajo del Barcelona, sin mirar a rivales como el Atlético de Madrid.

Porque Koeman, como ha recalcado, tiene claro que lo importante es "cortar distancias" con el líder, más todavía tras el empate ante el Getafe. "Estamos en un buen momento, pero nos falta jugar mañana. Hay que ganar primero. Es más importante estar pendiente de ti mismo que de los demás", ha subrayado.

"El Atlético es muy competitivo, han sacado muchísimos puntos. Ayer les faltó efectividad, tuvieron partido para ganar. Tuvieron muchas oportunidades claras. A veces tienes la efectividad y a veces falta. Es un equipo fortísimo y tenemos que luchar hasta el último para ganar", ha afirmado un Koeman que pasó de dar por perdida La Liga a soñar con levantar su primer título de culé.

