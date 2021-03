Henry se declara: "Me gustaría entrenar algún día al Barcelona"

Thierry Henry se declara al Barcelona. Y es que el que fuera jugador del conjunto culé ahora se sigue desempeñando dentro del fútbol, pero no dentro del terreno de juego, sino desde la banda como entrenador. Pues sí, la leyenda francesa quiere dirigir algún día al equipo azulgrana.

Al menos eso es lo que ha asegurado en el transcurso de una entrevista para FourFourTwo. "Estoy en mi curva de aprendizaje y entonces el tiempo lo dirá. ¿Si me gustaría entrenar algún día al Barcelona? Sí", ha afirmado Henry para el medio británico.

Siguiendo con el tema del Barça, pero no sobre entrenar, sino sobre poder volver a jugar, también se ha referido al conjunto catalán: "¿Me encantaría ir a Barcelona? Sí. ¿Me gustaría volver a jugar en el Arsenal? Me encantaría volver a jugar para ellos, ¡pero la realidad es que no puedo!".

Thierry Henry, en un partido del Mónaco Kiko Huesca Agencia EFE

El galo tiene muy claro que si no triunfa en los banquillos será complicado que un club como el Barcelona le dé una oportunidad como la que él está deseando. "Si no tengo éxito, no tendré ese tipo de oportunidades. Solo me estoy concentrando en lo que puedo controlar, y el resto es una utopía enorme", ha señalado.

Guiño al Arsenal

Pero no solo el Barça está en el punto de mira de Henry, también el Arsenal, en el que se convirtió en leyenda del fútbol: "Si me preguntas si algún día me gustaría entrenar al Arsenal, sí. Si me preguntas si algún día me gustaría cortar el césped en el Emirates Stadium, sí".

"La gente se deja llevar cada vez que digo que es mi club, pero lo tengo en la sangre: soy hincha del Arsenal", ha sentenciado un Thierry Henry que pasó por Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona y New York Red Bulls como jugador, además de por Mónaco y Montreal Impact como entrenador, así como de segundo en la selección de Bélgica.

