Henry a Cesc: "Cuando te vi la primera vez le dije a Wenger 'quién demonios es este'"

Cesc Fàbregas abandonó La Masía para fichar por el Arsenal siendo un adolescente. Allí sorprendió al mismísimo Thierry Henry, quien ha desvelado que cuando le vio por primera vez le dijo a Wenger "quién demonios es este". El francés ha revelado aquella situación en un directo con el propio centrocampista español.

"Recuerdo la primera vez que entrenaste con nosotros. Te miré y aluciné... El corte de pelo que traías era bastante feo. Además, en esa época las camisetas eran demasiado grandes para cualquiera, pero en ti era como si tuvieras un vestido enorme", ha asegurado Henry.

"Miré al jefe (Wenger) y le dije: '¡¿Quién demonios es este?!' y él dijo 'Oh, es el chico que ganó la Copa del Mundo con los Sub-17 y yo le dije 'Oh, ese es el mejor jugador o máximo goleador o lo que haya sido'. Recuerdo que la gente hablaba de ti. Te vi venir y hombre... Te miraba a ti y luego a Patrick (Vieira) y Gilberto (Silva) y dije 'oh Dios mío'. Pero luego comenzaste a mover la pelota y todo cambió", ha continuado relatando el galo.

Thierry Henry, durante un entrenamiento del Mónaco REUTERS

"Jugadores como Patrick y Gilberto no podían acercarse a ti y fue entonces cuando supimos que podías jugar con nosotros de inmediato. Luego, vas y anotas en la Copa Carling y el resto ya es historia. A veces la gente no lo menciona", ha asegurado Thierry Henry.

Fan de Cesc

"La gente habla con razón de Kevin De Bruyne en este momento porque el tipo es increíble y David Silva increíble, pero para mí estás ahí arriba con esos tipos. La forma en que juegas siempre me ha atraído, los jugadores que son inteligentes con el balón y tú eres uno de los más inteligentes con los que he jugado", ha sentenciado el ahora entrenador.

