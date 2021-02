Pires pide paciencia con Mbappé: "Tiene que saber llevar la presión antes de ir al Real Madrid

Robert Pires es rostro muy reconocido para los aficionados de la liga española. También lo es para los seguidores de la Premier League, ya que junto a jugadores de la talla de Thierry Henry y bajo las órdenes de Arsene Wenger formó parte de uno de los mejores Arsenal de la historia. Un equipo muy atractivo, ganador y que tenía un gran respeto por los jóvenes y por la gente de cantera. Entre ellos crecieron talentos como Cesc Fábregas, que voló de Barcelona para hacer historia en la Premier League.

El el mítico futbolista francés se ganó el respeto de su país al formar parte de la selección gala durante muchos años. Con la camiseta de su combinado nacional pudo tocar el cielo, ya que se proclamó campeón de la Copa del Mundo, de la Eurocopa y de la Copa Confederaciones junto a jugadores de la talla de Zinedine Zidane. Sin duda, un palmarés a la altura de muy pocos y que le hacen ser profundamente admirado.

En su extensa carrera que llevó a jugar por Francia, Inglaterra y hasta por la India en su etapa final, tuvo un hueco para dejar detalles de su fútbol en España, concretamente en el Villarreal, donde militó cuatro años, desde 2006 hasta 2010, por lo que se guardó su pedacito de corazón de gran parte de la hinchada groguet.

Robert Pires besa el balón con la camiseta del Villarreal EFE

Ahora, la vida de Pires es muy diferente, ya que vive en Ibiza, en Santa Eulalia. Forma parte del club Peña Deportiva de la Segunda División B del fútbol español, un conjunto entrenado por Raúl Casaña. Pires sigue siendo un gran aficionado de La Liga y por ello la sigue con muchísima precisión, ya que siempre será un enamorado del fútbol español.

Este jueves, el mítico jugador galo ha pasado por los micrófonos de Radio MARCA para repasar la actualidad del fútbol nacional en el programa A Diario. El exjugador del Villarreal ha demostrado tener un control total sobre el fútbol español y estar muy al tanto de todas las noticias que salen en referencia a él. Además, tampoco ha olvidado sus 'orígenes'.

"El Villarreal es mi equipo y me alegro mucho de todo lo bueno que le pase". Por si esto fuera poco, ha reconocido ser un gran aficionado a la selección española y ha confesado su gran vinculación con nuestro país: "No olvidéis que mi madre es de Oviedo, sigo a la selección española y creo que tiene un equipo bueno y joven".

El 'caso Mbappé'

Sin embargo, en el tema que más se ha mojado ha sido en el de un fichaje del que se lleva hablando durante muchos meses y que involucra a los dos países que mejor conoce Pires, España y Francia. Se trata, como no, del nombre más deseado en el fútbol europeo en los últimos años, el de Kylian Mbappé.

Mbappé, con el balón de su hat-trick al Barcelona Reuters

Como buen experto, Pires sabe del interés del Real Madrid en el jugador galo al que él ha seguido desde sus inicios y a quien asegura conocer bien. Por ello, y como conocedor también de la La Liga y del fútbol de élite, Pires deja un dato importante que podría influir en la decisión del jugador galo de llegar a España.

"La gente no tiene que olvidar que Mbappé es joven, tiene 22 años. Lo más importante es que jugar mínimo un año más en el PSG antes de irse al Real Madrid. La presión en el Madrid no es igual. Él tiene que aprender aún y en el PSG esa presión no la tiene". De esta forma, para Pires, Mbappé debería aplazar un año su fichaje para así poder avanzar en su proceso madurativo y reducir el riesgo de que la presión que supone jugar en el Real Madrid no le pase factura.

