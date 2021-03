Neymar apunta al Barça

Una semana sin Champions League para que a partir del próximo martes día 9 comiencen a resolverse las eliminatorias de los octavos de final de la máxima competición continental. Al Barcelona le toca el miércoles 10 visitar al PSG en el Parque de los Príncipes.

Un duelo para el que los parisinos podrán contar, si no hay ningún imprevisto hasta entonces, con Neymar Júnior. Así lo ha comunicado el propio Paris Saint-Germain. El club francés, en el parte médico previo al duelo ante el Burdeos, ha revelado que el extremo brasileño se unirá al grupo antes de que acabe la presente semana.

"Neymar Jr. continúa su programa de rehabilitación y su trabajo individual en el campo, se evaluará un regreso con el grupo al final de la semana", recoge el parte médico del PSG emitido este martes. Así las cosas, Mauricio Pochettino podrá contar, en principio, con el futbolista para recibir al Barça.

Neymar Júnior, lesionado durante el partido del PSG de la Copa de Francia Reuters

Seis días antes del partido de ida ante el Barcelona, Neymar cayó lesionado después de una dura entrada que sufrió durante la celebración de un partido de la Copa de Francia ante el Caen. El jugador fue sustituido de inmediato y su cara ya hacía temer lo peor: se perdería el primer duelo de los octavos de la Champions.

Un día más tarde, el PSG anunció que el internacional canarinho sufría una lesión de grado II en los abductores, perdiéndose así al menos un partido de esta ronda de la máxima competición continental tres veces en los últimos cuatro años. Después de conocer el alcance de su lesión, el propio jugador tomó la palabra.

A través de un mensaje en sus redes sociales, mostró su malestar: "La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más tendré que dejar de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... me entristece mucho".

Neymar Jr. se marcha lesionado del campo en el partido frente al Caen REUTERS

"Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador o comentarista decir que 'realmente tiene que ser golpeado', 'se tira', 'es un llorón', 'es un niño mimado, etc. Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más", sentenció Neymar.

Próxima renovación

En el lado positivo, el brasileño está a punto de firmar su renovación con el PSG. Según informó un medio de Catar, afín al emir y al jeque del coloso parisino, Neymar y el club han llegado a un acuerdo para la prolongación del contrato del extremo hasta junio del año 2026.

Qatar Today informó que Neymar "renovará su contrato con el Paris Saint-Germain por las próximas cuatro temporadas, hasta el año 2026". Todavía no se ha hecho oficial, pero desde hace ya varios meses se asegura que el futbolista ya no piensa en regresar al Barcelona, sino que su mente está puesta en ser el buque insignia del PSG.

