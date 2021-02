Neymar no jugará la ida de los octavos de Champions contra el Barça

Neymar Jr. no podrá ayudar a su PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El brasileño no volverá al Camp Nou para reencontrarse ante el Barça después de haber caído lesionado en el partido de la Copa de Francia de este miércoles frente al Caen. Sufre una lesión de grado II en los abductores y no hay opciones de que su recuperación se complete antes de la cita de la próxima semana. En los últimos cuatro años, Neymar se ha perdido esta ronda hasta en tres ocasiones contando con esta.

Si este miércoles por la noche las sensaciones ya eran muy pesimistas, estas se han confirmado. Después de pasar las pruebas pertinentes ha indicado que la estrella del PSG estará, como mínimo, cuatro semanas de baja. Se perderá el encuentro de este próximo martes en la Ciudad Condal, pero tampoco es seguro que pueda llegar el 10 de marzo al choque que será en el Parque de los Príncipes. Problemas para Mauricio Pochettino.

La referencia de la 'Canarinha' arrancó el partido desde el inicio, a pesar de ser una ronda temprana del torneo copero francés. En el minuto 57 del partido recibió una dura entrada de Yago, lateral derecho del Caen. El jugador se quedó tumbado sobre el césped entre gestos de dolor y lágrimas, evidenciando que la lesión era muy seria. Rápidamente pidió el cambio y las imágenes que se vieron tras el partido subiendo unas escaleras confirmaban unos problemas que se han confirmado este jueves.

Neymar era uno de los máximos goleadores de la Champions esta temporada con seis tantos. El Paris Saint-Germain se llevó la victoria del partido, pero perdió a su jugador estrella para uno de los partidos más importantes de la temporada. Su baja se suma a la de Ángel Di María. El argentino cayó lesionado el fin de semana y tampoco llegará a la cita del próximo martes. El que sí se espera que esté es Keylor Navas, que ultima su recuperación.

Mala suerte

Los problemas del PSG cada vez que afrontan una ronda trascendental de esta competición son ya habituales. Neymar ha tenido problemas físicos en tres de los últimos cuatro octavos de final. Frente al Real Madrid en 2018 fue baja en el choque de vuelta, ante el Manchester United no estuvo en ninguno de los dos partidos en 2019 y ahora habrá que ver si llegará a la vuelta. El año pasado sí estuvo ante el Borussia Dortmund siendo trascendental en la eliminatoria marcando en los dos encuentros.

Para la ida ante el Barça, Pochettino no podrá contar con Ander Herrera, Colin Dagba, Juan Bernat, Di María y Neymar. Mientras los rumores de una posible llegada de Messi al PSG el próximo verano han ido calentando esta cita, ahora se encuentra esta baja que mermará la emoción del choque. El brasileño y el capitán del Barça no se encontrarán sobre el césped del Camp Nou. Apurará su recuperación para hacerlo al menos en el encuentro de vuelta.

