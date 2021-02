Thiago Silva: "¿El PSG? No me ofrecieron ni un euro para que me quedara"

Thiago Silva fue uno de los jugadores que quedaron libres el pasado mes de junio. Su contrato con el PSG finalizó después de que el club parisino no quisiera renovar su acuerdo. Esto acabó con el veterano central firmando por el Chelsea y ahora recuerda lo sucedido con el conjunto galo.

"No me ofrecieron nada. Ni siquiera un euro. 'Thiago, ¿aceptas un euro para quedarte con nosotros?' Nada de nada. Fue muy molesto. Tuvieron tres meses para planear mi despedida, pero no se hizo nada", ha comenzado diciendo el defensa en una entrevista para FourFourTwo.

El futbolista no ha ocultado su molestia y ha recordado que también Cavani pasó por lo mismo que él: "No estuve allí una temporada o unos meses, era una historia de ocho años de un capitán que levantó muchos trofeos para ese club. Me merecía mucho más respeto que ese. Y lo mismo le pasó a Cavani". Tanto uno como otro acabaron abandonando el Parque de los Príncipes.

Thiago Silva REUTERS

Con declaraciones como esta, Thiago Silva demuestra que tiene una 'espinita' clavada por lo sucedido con el Paris Saint-Germain, pese a que en la actualidad vive un momento dulce de su carrera en Stamford Bridge, con 21 partidos disputados hasta la fecha, 1.768 minutos en sus piernas y dos goles en su casillero personal.

Fichaje por el Chelsea

También se ha referido a cómo se produjo su llegada al Chelsea: "Le dije a mi agente que podía empezar a buscarme un nuevo club, pero que tenía prohibido decirme nada hasta después de nuestro último partido de Champions League.

"La mañana después de la final contra el Bayern Múnich me encontré con el presidente Nasser Al-Khelaifi en el ascensor de hotel y me dijo que Leonardo quería volver a hablar conmigo una vez volviéramos a París. Imagine lo que venía, aunque mi mente ya estaba lejos PSG", ha revelado.

"El lunes después de la final me llamó mi agente para decirme que había una oferta del Chelsea sobre la mesa y que solo tenía dos días para decidirme. Acepté al día siguiente, antes de mi encuentro con Leonardo. Más tarde me preguntó si había fichado por otro club, pero no era la pregunta más inteligente. Le dije que no, pero que le había dado mi palabra al Chelsea y que eso valía más que cualquier dinero", ha sentenciado Thiago Silva.

