Neymar estalla tras su última lesión: "No sé si el problema soy yo, ni hasta cuando aguantaré"

Neymar Jr. ha estallado en las redes sociales después de su última lesión que le obligará a no poder disputar el choque de octavos de final ante el Barça. El jugador del PSG ha escrito una larga publicación en su cuenta de Instagram lamentándose de lo sucedido ayer y dejando claro que esto es algo que le sucede a menudo. El brasileño se muestra dolido porque le tachen de protegido cuando, en realidad, es el que más faltas sufre y, por ende, problemas físicos.

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más tendré que dejar de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador o comentarista decir que "realmente tiene que ser golpeado", "se tira", "es un llorón", "es un niño mimado", etc. Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS", escribió un Neymar muy afectado.

Si este miércoles por la noche las sensaciones ya eran muy pesimistas, estas se han confirmado. Las pruebas pertinentes han indicado que la estrella del PSG estará, como mínimo, cuatro semanas de baja. Sufre una lesión de grado II en los abductores y no hay opciones de que su recuperación se complete antes de la cita de la próxima semana. En los últimos cuatro años, Neymar se ha perdido esta ronda hasta en tres ocasiones contando con esta.

La referencia del PSG arrancó el partido desde el inicio, a pesar de ser una ronda temprana del torneo copero francés. En el minuto 57 del partido recibió una dura entrada de Yago, lateral derecho del Caen. El jugador se quedó tumbado sobre el césped entre gestos de dolor y lágrimas, evidenciando que la lesión era muy seria. Rápidamente pidió el cambio y las imágenes que se vieron tras el partido subiendo unas escaleras confirmaban unos problemas que se han confirmado este jueves. Jugar ante un Segunda División le pasó factura.

Neymar era uno de los máximos goleadores de la Champions esta temporada con seis tantos. El Paris Saint-Germain se llevó la victoria del partido, pero perdió a su jugador estrella para uno de los partidos más importantes de la temporada. Su baja se suma a la de Ángel Di María. El argentino cayó lesionado el fin de semana y tampoco llegará a la cita del próximo martes. El que sí se espera que esté es Keylor Navas, que ultima su recuperación.

El brasileño no volverá al Camp Nou para reencontrarse ante el Barça y no podrá ayudar a su PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

