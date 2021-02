Piqué, tras el empate ante el Cádiz: "Duele mucho, era una oportunidad para meternos ahí"

El FC Barcelona no pudo pasar del empate a uno frente al Cádiz en el Camp Nou en un partido que supone un gran paso atrás en su lucha por reengancharse a La Liga. Tras el doble pinchazo del Atlético ante el Levante, el conjunto culé tenía una oportunidad inmejorable para restarle puntos al líder, pero este tropiezo les devuelve de nuevo a su cruda realidad.

El equipo de Ronald Koeman venía de una gran racha en el campeonato nacional, pero en las últimas semanas está cosechando malos resultados que han hipotecado su futuro. Con la eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla casi perdida y con el duro varapalo de la Champions ante el PSG, La Liga se aleja un poco más tras el empate ante el equipo cadista.

El ingenuo penalti de Lenglet casi al final del partido le permitió a Álex Fernández anotar el tanto de la igualada y romper así casi todas las aspiraciones del Barça para lo que resta de temporada. La victoria del Levante en el Wanda Metropolitano suponía una motivación extra para Real Madrid y Barça, pero a diferencia de los blancos, el conjunto catalán no ha sabido aprovecharlo.

Leo Messi se lamenta en una ocasión fallada frente al Cádiz REUTERS

Tras el encuentro, una voz autorizada y con mucho peso en el vestuario como Gerard Piqué mostró el profundo pesar de todo el equipo tras este mal resultado. El Barça encadena la humillación europea contra el PSG con este empate con el Cádiz y se hunde: "Duele muchísimo porque después de la derrota del Atlético, teníamos una oportunidad de meternos ahí".

"Ha sido un partido en el que hemos tenido muchas ocasiones y ellos han tenido una en la primera parte y nada más. Una jugada así, un penalti en el 90, es difícil de asimilar. Viniendo de donde venimos, era muy importante sumar tres puntos".

Piqué fue claro respecto a lo que significa este empate y es que tanto Real Madrid como Barça tienen ante sí una carrera contrarreloj para intentar recuperarle terreno al líder. Sin embargo, con resultados así, fruto de un marcador tan corto como el que había mantenido el Barça durante casi todo el encuentro, estas cosas suelen pasar. El tanto de Leo Messi de penalti fue respondido por el de Álex Fernández y se consumó el desastre.

Piqué, muy sincero

"Cada partido que no ganas, tus opciones se reducen un poquito. Es una distancia muy larga, pero no inasumible. Dependerá de cómo asumamos los próximos partidos. Depende más de nosotros mismos. De tener una buena dinámica de juego ligada a resultados. Obviamente está difícil, pero lo tenemos que intentar. Es un golpe duro, más de donde venimos. Toca levantarse. El miércoles tenemos otro partido. Queda Liga, pero no esperábamos lo de hoy".

Piqué, durante un partido del Barça REUTERS

El central del FC Barcelona reconoce que han pasado de estar con opciones en todas las competiciones a tener un futuro muy oscuro en tan solo unos partidos: "Los tres objetivos están vivos, pero son muy complicados, sobre todo la Champions. En Copa creo que tendremos alguna opción. Tenemos que recuperar nuestro juego y nuestras sensaciones. Si no, ya pueden perder los demás que no nos valdrá".

Por último, se mostró muy contento a título personal por su vuelta a los terrenos de juego tras su grave lesión de rodilla. El catalán regresó ante el PSG y frente al Cádiz sumó su segundo partido consecutivo: "Estoy un poco cansado, pero muy contento por volver tan pronto. No me lo esperaba. Después de tanto tiempo, es cuestión de ir cogiendo sensaciones".

