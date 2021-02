Los números de la vergüenza de Messi: le costó 139 'kilos' al Barça en cada humillación europea

Cuando el Barcelona renovó en noviembre de 2017 su contrato a Leo Messi lo haría con grandes expectativas. De no ser así, no se habrían acordado esos 555.237.619 euros a percibir por parte del delantero argentino a lo largo de cuatro temporadas. A solo cuatro meses del final de ese contrato, la realidad es que el conjunto culé no ha logrado su gran objetivo, la Champions League, y acaba de sufrir su enésima humillación.

La derrota del pasado martes contra el PSG en el Camp Nou completa el círculo que se inicio en 2018 con la remontada de la Roma en los cuartos de final de la Champions. Cuatro años y cuatro humillaciones europeas -salvo milagro absoluto en París- que marcan a Messi pese a ser, de largo, el futbolista mejor pagado del mundo.

La foto de Messi cabizbajo en cada derrota dolorosa de Champions se ha hecho costumbre. Roma, Liverpool, Lisboa (contra el Bayern) y hace unos días en el Camp Nou frente al PSG. En ninguna de esas cuatro citas en las que el barco culé se hundió se vio un Messi tirando de orgullo para levantar al equipo y, por su peso en el Barça (y lo que cobra), queda señalado gravemente en cada hecatombe azulgrana.

De Roma a París

Cuatro desastres, a cada cuál más doloroso. Las remontadas bochornosas de Roma y Liverpool encajando siete goles y sin meter ninguno (3-0 en el Olímpico y 4-0 en Anfield), una goleada que perseguirá al Barça toda su historia (8-2 contra el Bayern) y, por último, un baño de realidad contra el PSG (1-4) que demuestra que ni el club catalán ni Messi están para aspirar a todo lo que se aspiraba años atrás.

Decir que el Barça se equivocó renovando a Messi en 2017 sería demasiado, pero el club presidido entonces por Josep María Bartomeu erró al confiarlo todo en el argentino. Y es que Leo habrá cobrado 138.909.405 euros por temporada cuando acabe su contrato en junio. Un mismo total, casi 139 millones de euros, por cada humillación europea entre 2018 y 2021.

Y centrando el debate otra vez en Leo, los números también le retratan. Y es que Messi solo ha sido capaz de meter tres goles en estas cuatro eliminatorias (a falta de la vuelta contra el PSG), siendo el último su gol de penalti del pasado martes. Los otros dos que marcó fue en la ida contra el Liverpool, que el Barça ganó con doblete suyo y un tanto de Luis Suárez.

La fe en Messi

Messi tiene razones de sobra para haber perdido la fe en el Barça a lo largo de estos años hasta el punto de haber querido salir el pasado verano, lo que en unos meses sí podría cumplir. Pero el barcelonismo y el club también tienen razones de sobra para comprobar que con Messi solo no era suficiente y que todos los millones que destinaron a pagarlo no fueron bien invertidos, al menos en su totalidad.

Si no se obra el milagro en la vuelta contra el PSG y Messi finalmente se marcha a final de temporada, el mejor jugador de la historia del Barça se irá con cuatro fracasos seguidos en Europa y quedando señalado en todos ellos por no dar la cara. En París tendrá la oportunidad de quitar el mal sabor que dejó toda la segunda parte de la ida que se pasó andando por el campo, sino que será difícil 'salvar' por enésima vez a Leo.

