Toda Europa mira a Mbappé: el efecto dominó que daría un giro al mercado de fichajes

Kylian Mbappé es el hombre del momento. Su exhibición en el Camp Nou el pasado martes no pasó desapercibida en ningún lugar del mundo y a nadie se le escapa que su futuro sigue en el aire. De momento, el delantero no ha renovado aún su contrato con el PSG que acaba dentro de 16 meses y en su mano está una decisión que puede significar un absoluto terremoto en el mercado de fichajes.

No solo el PSG está en vilo por la decisión de Mbappé. Lo están los clubes interesados en su fichaje y que podrían lanzarse al ataque por él si el jugador da el paso de cambiar de aires. Él no cierra ni abre puertas: "La camiseta del PSG es una de las que aprecio en mi corazón. ¿Mi futuro? Sería estúpido decidir mi futuro en un solo partido. La verdad, es que se trata de reflexionar a largo plazo. Siempre he dicho que aquí soy feliz", dijo tras el partido contra el Barcelona.

En Francia presionan para que renueve. La ministra de Deportes francesa le pedía este viernes que se quedara -"el PSG te necesita", dijo-, mientras que Mauricio Pochettino, que cree que "el PSG le puede dar a Mbappé todas las herramientas para ser feliz", vaticinaba en una entrevista que su futuro "se aclarará pronto". Mbappé deshoja la margarita para tomar una decisión más pronto que tarde.

Su futuro se roba la atención de toda Europa y cuando decida qué hacer se producirá un efecto dominó, tanto si sigue en el Parque de los Príncipes como si decide salir. Una amplia lista de nombres de los grandes del continente estarían implicados.

Si Mbappé se queda

Si Mbappé se queda en el PSG, el principal afectado sería Leo Messi. Las puertas de París se le cerrarían puesto que su salario sumados a los de Mbappé y Neymar es insostenible para cualquier entidad. El Barça quedaría condicionado por el argentino, que solo tendría en el Manchester City su única alternativa para cambiar de equipo. Si Messi, a su vez, decidiera quedarse, limitaría más todavía el margen de maniobra culé en el mercado.

El otro gran movimiento que podría provocar la renovación de Mbappé sería el fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid. El club blanco necesita un gran fichaje y si no es Mbappé será el noruego, que tiene como loca también a la Premier League gracias a sus goles en la Champions League.

Si Mbappé sale

Pero, ¿y si Mbappé decide salir? Los favoritos a su fichaje serían dos, Real Madrid y Liverpool, aunque otros como el Manchester City podrían entrar en la puja. En París, se activaría la maquinaría para hacer posible el fichaje de Messi para ocupar el sitio que dejaría libre el delantero galo y reunir así a Neymar con su amigo. El Barcelona, liberado del sueldo de Messi, podría renovar su plantilla con mayor soltura, aunque no puede obviar su delicada situación económica ya que por Leo no recibiría ni un euro.

¿Quién ficharía a Mbappé? El Real Madrid es el sueño de Kylian y allí podría seguir los pasos de su ídolo, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el club blanco no tendría fácil invertir en un fichaje que podría superar los 150 millones pese a quedarle un año de contrato. Habría que vender y mucho, incluso habiendo la posibilidad de que saliera alguna figura importante del equipo, quizás en dirección París como trueque. Lo mismo en el Liverpool, que abrir la rampa de salida para Mo Salah.

La decisión de Mbappé no llega en un buen momento. En Europa, sobre todo en España, los clubes de fútbol pasan por una compleja situación económica provocada por la crisis. Pocos se salvan, principalmente en Inglaterra, y ni siquiera el PSG puede lanzarse al mercado con muchos millones, además de que renovará a Neymar.

