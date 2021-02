El Gobierno francés pide a Mbappé seguir en el PSG: "No se puede salir"

Kylian Mbappé sigue sin aclarar su futuro y cualquier gesto es poco para convencer al joven delantero. El goleador del PSG acaba contrato en 2022 y quiere resolver sus próximos pasos deportivos en estos meses. Llegar al final de la campaña consciente de qué camiseta vestirá el año que viene es clave. Por ello, hasta que determine qué colores defenderá a partir de ahora, las peticiones al francés se acumulan.

La última en trasladar un mensaje a Mbappé ha sido una de las personas más importantes del deporte galo. Y no es otra que su ministra de deportes, Roxana Maracineanu. Durante una entrevista en France Info, ha dejado claro que Mbappé debe continuar en el PSG dando muestras del peso que tiene el delantero en el deporte nacional.

"Kylian, quédate en Francia", ha subrayado Maracineanu dirigiéndose a cámara. "Queremos seguir viéndote jugar así. Te necesitamos, el público te necesita, el PSG te necesita y los jóvenes necesitan tener ejemplos". Es más, llegando hasta a bromear, la Ministra ha recordado que "hoy" todavía "no se puede salir de Francia", por lo que se debe quedar en la competición gala.

🗣 "Kylian, reste en France", lance Roxana Maracineanu. "Le public a besoin de toi, le PSG a besoin de toi !"



Suivez le live 👇https://t.co/nmgnIm10yy pic.twitter.com/zzYBCdGBGF — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2021

El delantero no se ha pronunciado aún, pero el club se sigue mostrando muy confiado ante los medios de comunicación con el futuro de Mbappé. Bien por su realidad, o simplemente por estrategia de cara a los aficionados, en el PSG creen que pueden convencer al galo para que continúe. Mbappé ha dejado claro que está analizando todas las opciones y que es uno de los momentos más importantes de su carrera.

El PSG, según apuntan medios del país, no son pesimistas pese a no recibir ninguna oferta. Incluso se ha llegado a hablar de la posibilidad de que no renueve y juegue la temporada que viene antes de acabar contrato. Públicamente, solo su entrenador se ha pronunciado en las últimas fechas. Pochettino, lejos de sentenciar dónde jugará Mbappé, ha adelantado que la decisión final se acerca y que espera que continúe.

Mbappé, como confirmó durante una entrevista, no se precipitará ni decidirá en base a dos buenos partidos. "Sería estúpido decidir mi futuro en un solo partido. La verdad, es que se trata de reflexionar a largo plazo. Siempre he dicho que aquí soy feliz", recalcó tras golear al FC Barcelona en la ida de octavos de final de la Champions.

Los planes del Madrid

El conjunto merengue quiere reforzar la plantilla este verano y ya se prepara para poder cumplir alguno de sus objetivos en el mercado. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, se estudian varias bajas y hasta 100 millones de euros en concepto de ventas. La delantera, que aún busca un jugador que pueda competir con Karim Benzema y dé garantías al equipo merengue, la podrían reforzar tanto Mbappé como Haaland, que sigue creciendo en el fútbol europeo.

