El Real Madrid se queda sin fuerzas para otra remontada y el Valencia se toma la revancha

Derrota del Real Madrid en la jornada de Euroliga ante un inconmensurable Valencia Basket. El equipo de Ponsarnau se marchó al descanso con un +20 en el marcador que los de Laso apenas pudieron modificar hasta el +11. Marinkovic, Van Rossom y los triples tumbaron al equipo blanco. [Narración y estadísticas: Valencia Basket 89-78 Real Madrid]

Sin duda Valencia sabía a lo que se enfrentaba. Con los errores de la Copa del Rey no había opción ante el Real Madrid. La mejor estrategia era golpear primero. Y salió de perlas. Los de Ponsarnau iniciaron el bombardeo con dos triples de Marinkovic y Kalinic que instauraba el 6-0 en apenas unos segundos. El Real Madrid ya iba a remolque y buscaba soluciones en defensa. Tavares recortaba con el 8-4 y Valencia tapaba a Carroll para evitar que se metiera en dinámica de tiro.

El escolta tardó en aparecer, pero justo a tiempo. Con el conjunto valenciano claramente aventajado (19-10), Carroll encontró el más mínimo hueco en la defensa para recibir en el perímetro y clavarla de tres. Sin embargo, ese golpe del de Wyoming no era suficiente. Seguía faltando ese plus en defensa que tanto estaban castigando.

Van Rossom, de lo mejor gracias a su labor en la dirección, anotaba fácil para el 21-13 y Marinkovic, ante la insistencia de Carroll, frenaba la remontada con el 24-16. El duelo de triples estaba servido, pero solo beneficiaba a un Valencia que dominaba el marcador. 29-21 para finalizar el primer cuarto y un partido atractivo y, sobre todo, muy rápido en ataque.

Los de Laso no encontraban la respuesta a las ofensivas taronja. Faltaba un parcial para darle la vuelta al luminoso y el gran acierto que estaban luciendo en el cuadro local no ayudaba en absoluto. Menos cuando, durante el segundo cuarto, lograron marcharse hasta el 34-25 con un Real Madrid que continuaba yendo a tirones. Hermannsson, desde el triple, llevaba la máxima al +14 y Laso paraba el partido.

Causeur no era suficiente para el equipo merengue. Y, para colmo, las 'mandarinas' no aparecían en Valencia para el Real Madrid. Vaya paradoja. Hermannsson llevó el dominio local hasta el 46-32 y Prepelic, con un triple sobre la bocina, sentenció la primera mitad para castigar a su exReal Madrid con el 55-35 tras el enésimo parcial local.

Atisbo de remontada

El equipo de Laso pareció cambiar levemente la imagen tras el paso por vestuarios. Deck marcaba los pasos y el conjunto blanco recortaba hasta el 57-40. Laprovittola, en el parqué, apretaba aún más y el Real Madrid daba un paso al frente en defensa para situarse a solo 57-47 tras una canasta de Tavares. El panorama era otro y Valencia se enfrentaba al miedo de una remontada. Deck incluso situó a los de Laso a solo 11 puntos.

Sin embargo, el 'as' en la manga local aún no había salido. Van Rossom comandó a los de Ponsarnau para sofocar la revolución merengue y mató por completo el efecto del tercercuartismo. El Valencia aprovechó el noqueo del rival y cerró el tercer cuarto con un 71-52 que pintaba de milagro cualquier resultado que no fuera victoria del Valencia.

Y así fue hasta el pitido final. El Real Madrid confiaba en Carroll -que volvía a recortar hasta los 14 de diferencia- y en la aportación de Causeur, pero no había fuerzas. Prepelic, Kalinic y hasta Tobey sentenciaron en el perímetro y dieron al Valencia la ventaja suficiente como para llegar tranquilo al desenlace.

Valencia Basket 89-78 Real Madrid

Valencia Basket: Van Rossom (16), Marinkovic (14), Kalinic (12), Williams (5), Dubljevic (6) -cinco titular- Prepelic (11), Puerto (2), Labeyrie (3), Tobey (11) y Hermannsson (9).



Real Madrid: Alocen (4), Carroll (20), Deck (9), Garuba (-), Tavares (11) -cinco titular- Causeur (9), Abalde (13), Tyus (2), Laprovittola (5), Llull (3) y Thompkins (2).

Parciales: 29-21 | 26-14 | 16-17 | 18-26



Árbitros: Lamonica (ITA), Koljensic (MNO) y Juras (SER). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones de la pandemia del coronavirus.