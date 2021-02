Zidane: "¿Mbappé o Haaland? Me gusta ver buenos jugadores"

El Real Madrid afronta una nueva jornada de La Liga, la última antes de regresar a la Champions League el próximo miércoles contra el Atalanta. El equipo dirigido por Zinedine Zidane visita al Valladolid en Pucela y el técnico francés analiza este viernes el partido en rueda de prensa. El foco está puesto en el número de futbolistas lesionados del primer equipo, que no deja de incrementar.

El último en caer ha sido Karim Benzema. Se trata de una baja sensible para Zidane, que en total se queda sin nueve de sus jugadores, siendo varios de ellos piezas fundamentales en su once ideal. El galo, sin apenas opciones en su equipo, a priori contará con solo un jugador de campo del primer equipo en el banquillo.

Los otros protagonistas de la rueda de prensa fueron Mbappé y Haaland. Las recientes exhibiciones del francés y el noruego en la Champions League provocaron los elogios del técnico del Real Madrid.

Listos para el partido

"Mañana tenemos un partido de Liga y nos vamos a concentrar. Hicimos una semana muy buena y hay que demostrar en el campo lo que trabajamos".

La lesión de Benzema

"No va a estar mañana con nosotros. Tiene una molestia. Surgió ayer y para mañana no estará. Ya veremos para la semana que viene. A partir de domingo-lunes veremos cómo evoluciona la molestia".

Partidazo de Mbappé

"Veo todos los partidos de fútbol y disfruto cuando veo cosas buenas, como todo el mundo".

Situación de las renovaciones

"Queremos arreglar lo de nuestros jugadores lo más pronto posible. Lo de fuera, los que pueden venir, no va a parar. Esto es el Real Madrid. La gente que trabaja aquí, no solo los jugadores, estamos concentrados en los partidos que tenemos, que ya es mucho".

Mbappé y Haaland

"Veremos lo que pasa con Mbappé y Haaland, son muy buenos. Como son Messi, Cristiano, Neymar... Ellos son más jóvenes y están demostrando que son jugadores de presente y futuro".

Más sobre rumores

"Aquí se hacen juntos las cosas, con el entrenador, con el club, con la gente que trabaja aquí. Luego hay muchas informaciones, cosas, de quién va a venir, quién se va a ir. Esto no va a cambiar. Nos concentramos en el día a día, es nuestro trabajo. Mañana tenemos partido.

Hemos tenido cinco o seis preguntas y ninguna es del partido de mañana. Lo importante es el partido y los tres puntos que tenemos en juego".

El nivel de La Liga

"No creo que La Liga esté bajando de calidad, el fútbol ha subido de nivel, no vas a ganar un partido fácil, con cualquier equipo. Es lo bonito del fútbol, o estás concentrado y tienes posibilidad de ganar; si tienes menos concentración cualquiera puede ganar".

Competir con tantos lesionados

"Es lo que hay, queremos evitar que haya más lesiones, toda la gente aquí intenta eso. Luego hay muchos factores y últimamente no nos acompaña el tener a nuestros jugadores en el mejor nivel, muchos lesionados. Paciencia, tenemos que dar el máximo y pensar en recuperarles".

¿Mbappé o Haaland?

"Me gusta ver fútbol, ver buenos jugadores. Mbappé y Haaland son jugadores de presente y futuro. ¿A quién prefiero? Eso no te lo voy a contestar".

Partido contra el Valladolid

"Mañana es un partido fundamental, hicimos una buena semana, sabemos las dificultades del partido. El Valladolid necesita puntos, están en su casa, lo van a dar todo. Lo que queremos es hacer un gran partido del minuto 1 al final".

Diferencia con el Atlético

"Hay 45 puntos en juego, hace 2 semanas había 51... Nosotros vamos a seguir en lo nuestro, sin pensar en otro equipo. Cada uno hace su camino y debemos seguir en lo nuestro".

Tropiezos del Atleti

"El estímulo para nosotros es el día a día, entrenar, preparar las cosas para jugar. Es lo que tenemos que transmitir, tenemos la suerte de estar aquí. Claro que vamos a seguir, cada año hay competiciones, tenemos la Liga y la Champions y seguiremos a tope, a muerte".

Jugada suya contra el Valladolid

"La jugada no fue gol y al final no es una jugada buena. Ha sido una jugada bonita pero al final había que meter el gol, no ha sido posible. A lo mejor te acuerdas tú, pero nadie se acuerda porque no terminó en gol".

Sustituir a Benzema

"Todos los jugadores que se lesionan es un palo fuerte. Sabemos el jugador que es Karim para nosotros, como te acabo de decir no va a poder estar mañana y tenemos que pensar en los que van a estar y recuperar cuanto antes a todos los lesionados".

Mensajes a Florentino sobre Mbappé

"Yo no mandé mensaje, no. El aficionado tiene derecho a opinar, claro".

Disfrutó con Mbappé

"El último partido de Mbappé fue maravilloso, todo el mundo habla de ello, me ha gustado ver lo que hizo, nos conocemos. He mirado el partido como un aficionado y lo pasé bien viéndole".

