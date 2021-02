Gregoire Akcelrod, el futbolista falso que pasó por el PSG y que soñó con jugar la Champions

Gregoire Akcelrod pasará a la historia para siempre como el futbolista falso. Muchos chicos jóvenes en el mundo tienen el sueño de vestir los colores de su equipo favorito y de llegar a ser profesionales, a tocar el cielo y poder jugar las competiciones más exigentes y bonitas de este deporte. Gregoire Akcelrod, en eso, no fue distinto a los demás, pero sí lo fue en su manera de intentarlo.

Las capacidades y cualidades futbolistas de Akcelrod no eran las mejores. En palabras de su propio padre, "era muy malo". Sin embargo, eso no fue suficiente para romper su deseo de intentar llegar a la élite y se puso manos a la obra para labrarse un futuro lo más cercano posible a la élite. Para ello, elaboró un concienzudo plan de lo más profesional para intentar llegar a cumplir lo que para él ya era una obsesión y que ahora le ha hecho ser conocido como el futbolista falso.

Con mucho esfuerzo y sin que nadie sepa todavía muy bien por qué, Gregoire Akcelrod consiguió entrar en el seno del PSG, el cual sería su trampolín definitivo para comenzar su carrera en el mundo del fútbol. No le hizo falta ni siquiera llegar a la primera plantilla, ya que empezó militando en el equipo amateur, en la quinta división francesa. Sin embargo, eso ya le permitía tener acceso a un gran club, llevar una camiseta importante y empezar a tener los mimbres de un nuevo talento.

Empieza su carrera

En vistas de que incluso en el equipo amateur su futuro no era muy esperanzador, comenzó a hacer que hablaran de él y que los medios empezasen a tener en cuenta su nombre. Creo un sitio web falso en el cual se informaban constantemente de sus supuestos progresos y de los registros que batía en el club parisino a base de goles y minutos de mucha calidad.

Gregory Akcelrod con el PSG

Esas noticias publicadas en ese sitio web falso tenían algo de verdad, ya que todo lo que contaban sucedía en la realidad, pero no con el nombre de Gregoire Akcelrod. Este joven militante del filial galo había cogido informes sobre todo jugador, Nikolas Anelka, había puesto su nombre en ellos y los lanzaba como información privilegiada a través de su sitio web falso de manera que nadie podía negar que esos datos y esos registros eran reales. El proyecto del futbolista falso estaba en marcha, ya tenía un nombre y un pequeño legado.

Gracias a estos informes, que en realidad eran del exjugador de Real Madrid o Arsenal, Akcelrod pudo hacer diferentes pruebas en equipos como el Swidon, el Norwich o el Bournemouth donde, lógicamente, su rendimiento no se correspondía con los informes. Por ello, todas sus estancias eran efímeras, pero seguía engrosando el currículum más curioso de la historia del fútbol.

Tanto es así que en el año 2009, el CSKA de Sofía se lanzó a por su fichaje gracias a esos informes falsificados. Nada más y nada menos, que el equipo búlgaro tenía el propósito de reforzar su plantilla para disputar la Champions. El sueño de Akcelrod se convertía en un cuento de hadas tal y como reconoce el propio exjugador a medio Daily Mail, con quien ha repasado su rocambolesca historia.

Fin de la trama

"Hice la prueba dos días y el domingo el entrenador le dijo a mi agente que quería ficharme. Me tomaron fotos con la camiseta oficial del equipo, firmé el contrato, publicaron en el sitio web del CSKA que estaba firmando".

Gregoire Akcelrod jugando al fútbol Twitter (@GAkcelrod)

Sin embargo, su cuento de hadas se rompió de forma abrupta por culpa de unos aficionados que ataron cabos y destriparon su historia: "Pero fueron los aficionados del PSG los que me destrozaron. De la noche a la mañana, un aficionado del CSKA Sofia se puso en contacto con un foro en línea del PSG y preguntó: "Estamos a punto de fichar a Greg Akcelrod, ¿qué opinas de él? Los aficionados del PSG no me conocían. Dijeron que era falso, revisaron mi sitio web. Pero algo de eso era cierto, el vídeo en Swindon, por ejemplo".

Al descubrir la trama que había sostenido durante años, su nuevo contrato con el CSKA de Sofía se rompió de inmediato y su sueño de haber jugado la Champions, el cual había tenido muy cerca, se esfumó también. Su etapa como futbolista tocó a su fin tras unas prácticas con los equipos británicos y su paso por el PSG. Sin embargo, tras su 'retirada', decidió permanecer en el mundo del fútbol y ahora tiene un futuro mucho más prometedor como agente y captador de jóvenes talentos para diferentes academias.

