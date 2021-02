Maradona y una fortuna escondida: "Tiene 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están"

El personaje de Diego Armando Maradona sigue estando rodeado de mucho misterio. Mientras se siguen llevando a cabo investigaciones sobre su muerte y sobre cómo se produjo el suceso que terminó llevándose a uno de los más grandes de la historia, existe también otros interrogantes que resolver.

Uno de esos dilemas que tienen muy pendiente a toda la familia, a los abogados del exjugador y a las personas pertenecientes a su entorno más cercano es su posible herencia. Sobre la situación económica de Maradona se ha filtrado ya muchos comentarios en las últimas semanas apuntando en todas direcciones.

Unos consideran que Maradona estaba arruinado fruto de tanto despilfarro, hijos ilegítimos y asuntos turbios en los que estuvo inmerso a lo largo de su vida. Sin embargo, esta también puede ser una estrategia de estos para hacer creer que Maradona estaba arruinado y que nadie reclame así lo que en realidad pudiera tener.

Altar a Maradona repleto de velas y homenajes Reuters

En cambio, otras voces señalan que Maradona guardaba una fortuna conseguida tras muchos años de amplios contratos publicitarios y de pagos recibidos de uno y otro lado. No obstante, los defensores de esta teoría son cada vez más y amenazan con multiplicarse cuando llegue el verdadero momento de realizar el reparto de esa famosa herencia.

La última información que ha sido revelada sobre la situación económica de 'El Pelusa' ha sido especialmente llamativa, y es que un íntimo amigo de Diego ha revelado que el astro del fútbol argentino tendría escondida una gran fortuna con la que pensaba pasar el resto de una vida que imaginaba mucho más larga de lo que tristemente ha terminado siendo.

Este amigo es Mariano Israelit, quien ha contado así cómo considera que ha sido el final de Maradona y cuál era su situación real: "Lo vi por última vez en septiembre del 2020. Él falleció en noviembre. Pero en el último tiempo ya lo notaba bajoneado, triste. Diego estaba mal desde que lo habían operado de la rodilla. Yo lo fui a ver a la Clínica Olivos y estaba bien. Pero después le costaba caminar. Le dolía un montón y estaba angustiado por eso".

La fortuna del '10'

Sin embargo, el punto más impactante del testimonio de Israelit llegó cuando comenzó a detallar la situación financiera y secreta de Diego: "Diego me contó que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están". Así lo contaba su amigo Mariano en una entrevista para Teleshow.

El último vídeo de Maradona

"A Diego le soltaron la mano. Sabían que tenía problemas de corazón y no estaba medicado. Aparte, cómo vivía Diego. Cuando volvió de México, me confesó: 'No sabes cómo me recuperé después de Dubái. Tengo más de cien palos verdes'. Me lo contó él a mí. Yo le contesté, 'vos sos un rey, tenés que vivir como te merecés'.

Por último, Mariano Israelit usaba las imágenes que se han podido conocer de la última casa en la que residió Maradona antes de morir para explicar el total paradero desconocido de la fortuna de Diego: "Y sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. ¡Hasta se llovían! Y no tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita que ahora nadie sabe dónde está".

