Maradona, víctima de una negligencia fatal: "Le dio marihuana y cerveza, lo hizo pedazos"

Toda Argentina clama al cielo con la sucesión de filtraciones en torno a Diego Maradona de los últimos días. El foco está puesto en Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó al Diez y a su vez su médico de confianza. Infobae ha sacado a la luz varios audios que comprometen el trabajo de Luque y los últimos de ellos dejan también en mal lugar a un miembro del cuerp médico que se encargaba de cuidar al astro en su casa.

Los audios son igual de indignantes, o más, que los previos. Se trata de un diálogo entre Leopoldo Luque y uno de sus ayudantes al cuidado de Maradona. Es Luque el que habla primero: "Me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos", cuenta sobre otro miembro del staff que no soportaba a Maradona.

"No aguanto más que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo", añade tal y como se puede escuchar en los audios revelados por Infobae. Ya solo con esto se puede sacar en claro la falta de profesionalidad del equipo médico que estaba al cuidado de Maradona y que debía coordinar Leopoldo Luque.

Audio del ayudante

Luego sigue hablando el ayudante con una confesión: "Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice 'faso'. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano", comenta refiriéndose a Maradona.

Lo siguiente es lo peor de todo: "Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona (la cocinera de Maradona) con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío".

La polémica sigue creciendo en torno a lo que sucedía en aquella casa en la que se encontraba Maradona tras recibir el alta hospitalaria y en la que moriría el pasado 25 de noviembre. Dentro de una semana, los fiscales encargados de la investigación de su muerte se reunirán para determinar posibles imputaciones. Leopoldo Luque está en el centro de la diana.

Luque, bajo sospecha

A lo largo de la semana, Infobae ha ido mostrando varios audios de Leopoldo Luque que no le dejan en buen lugar. Uno de los más graves ocurren en el momento en el que Maradona había sufrido el ataque cardiorrespiratorio que le costó la vida. "Sí boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá", decía a otra persona mientras se desplazaba a la casa en la que se encontraba Maradona.