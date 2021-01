El repugnante mensaje de Leopoldo Luque, médico de Maradona: "Se va a cagar muriendo el gordo"

El caso de la muerte de Diego Armando Maradona no ha terminado aún y su final parece estar muy lejano. Por suerte, el astro argentino descansa ya en paz después de años de excesos y sufrimientos. Sin embargo, todo el oscuro entorno que le rodeaba está viendo ahora la luz y está quedando en evidencia. Desde familiares hasta amigos pasando por su propio médico, todos están quedando señalados.

Ahora, las investigaciones se centran en Leopoldo Luque, el neurocirujano que intervino a Maradona de su hematoma subdural y que estaba al cargo de su cuidado en todos los días posteriores desde que tuvo que ser internado hasta su fallecimiento. Las miradas también apuntan hacia Agustina Cosachov, la psiquiatra que estaba también al cargo del exfutbolista, que falleció el 25 de noviembre del año pasado.

Las últimas novedades del caso, desveladas por el medio argentino Infobae, han sido unos mensajes y unas conversaciones telefónicas de los médicos de 'el Pelusa' en las que se pueden escuchar comentarios realmente desagradables y en los que no se tiene en cuenta el pésimo estado de salud del ídolo de la albiceleste y casi ni se respeta su dignidad como persona.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación". Así se comunicaba Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, con uno de sus socios momentos antes de su muerte.

Además de la gravedad de las palabras de Luque que hablaba de la muerte de Maradona como si de un hecho simple y banal se tratara, llama la atención la tranquilidad y la pasividad con la que afrontaba los momentos más críticos en la vida de su paciente que, poco a poco, espiraba en la casa de Tigre donde estaba alojado y donde pasó sus últimos días de vida.

"Sí boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá". Este sin duda fue el mensaje más grave que se le ha podido escuchar a Luque gracias a las revelaciones aportadas por Infobae que dejan en muy mal lugar al doctor.

Más audios destapados

En estas escuchas y mensajes filtrados, se puede ver también cómo actúa la psiquiatra de 'el Pelusa': "Ahora está con el equipo de la ambulancia, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona Reuters

"Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".

De esta forma finalizaba Leopoldo Luque la conversación con la psiquiatra de Diego: "Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado". Mientras tanto, la Fiscalía General de San Isidro sigue investigando el caso y todos los documentos que se están hallando.

