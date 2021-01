Un hijo de Maradona duda de su herencia: "Hay lados muy oscuros, quiero verlos con claridad"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue estando de actualidad a pesar de que haya pasado ya mes y medio desde su fallecimiento. 'El Pelusa' por suerte descansa ya en paz, pero no así su círculo más cercano, familia y entorno que siguen enzarzados en mil y una rivalidades debido a la gran enemistad que les une.

Si antes fueron conocer los motivos de la muerte de Diego o saber cómo pasó sus últimos días de vida en una casa que dejaba mucho que desear, lo que más les ocupa en estos momentos es el reparto de la herencia de Maradona, de la cual se han afirmado ya infinidad de cosas. Sin embargo, se desconoce la realidad de lo que realmente poseía.

Muchos creen que Maradona había conseguido formar un imperio en vida que ahora pasaría a manos de sus hijas y personas cercanas. Otros se han encargado de filtrar que el astro argentino en realidad no tenía casi nada, que vivía casi al día y que había dilapidado toda su fortuna durante su vida de excesos. No obstante, parece ser que la verdad nadie la sabe.

Mientras tanto, las personas más cercanas a su entorno intentan formar bandos para descubrir cuál es realmente la herencia del '10' y quedarse con la mayor parte del botín. Todo hace indicar que la disputa va para largo, pero ha aparecido una nueva persona en escena dispuesta a llegar hasta el fondo de la verdad.

Se trata de uno de los hijos reconocidos de Diego Armando Maradona, pero que vivía lejos de 'El Pelusa' en los últimos tiempos. Diego Junior vive en Italia y desde allí mantenía contacto con el astro argentino. Sin embargo, es tan hijo de Diego como el resto, por eso quiere llegar hasta el fondo del asunto y no conformarse con la versión hecha pública por Matías Morla, abogado de Maradona.

Por ello, Diego Junior ha decidido poner a su abogado dentro de la investigación que está llevando a cabo para poder conocer cuál ha sido el patrimonio real dejado por Maradona tras su muerte. Para ello, ha viajado desde Italia hasta Argentina junto a su letrado Luis Enrique Rey. Además, quiere aprovechar este viaje para poder despedirse de su padre, algo que no ha podido hacer desde su muerte a finales del mes de noviembre.

Diego Junior no ha dudado en revelar sus planes y cuál es su intención real después de todo lo sucedido: "El propósito principal del viaje es despedirme de papá, porque no estuve presente en su funeral", asegura en unas declaraciones recogida por el medio Il Mattino.

Además, anuncia las dudas sobre la supuesta herencia de su padre: "Tengo un abogado en Argentina, Luis Enrique Rey, con quien hablo hasta cinco veces al día. Tengo plena confianza en él y es el único que lleva mi situación desde el punto de vista jurídico: a mí también me sorprendió el hecho que hasta el momento el abogado ha declarado solo tres coches como parte del patrimonio de mi padre. Hay muchos lados oscuros, quiero verlos con claridad".

Estas palabras de Diego Junior hacen referencia a Sebastián Baglietto, la persona nombrada como administrador de la herencia de Maradona. Además, apunta también contra Matías Morla, quien podría estar ocultando gran parte de los bienes del astro argentino para evitar su reparto.

"Se han leído muchas noticias sobre el legado de Maradona. La verdad es que no puedo dar datos. Como dije, su anterior abogado prácticamente no ha entregado nada: solo tres coches. ¿Testamento? hasta ahora no se ha agregado nada al archivo".

A muchos les ha llamado la atención una afirmación de Baglietto sobre Maradona, ya que afirmó que su mayor legado era "la alegría que dio al mundo". No obstante, Diego Junior cuenta cómo vivía Maradona su relación con la muerte: "Papá tenía cierta vena melancólica. A veces nos hablaba de la muerte y siempre decía que nos lo dejaría todo a los niños". Y recalca el motivo de su viaje: "Me propongo entender por qué Morla no saca los papeles que tiene en su poder. ¿Parece posible que papá solo tuviera tres coches?".

