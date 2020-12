Tiene la camiseta que llevó Maradona ante Inglaterra y no la vende ni por un millón de dólares

La historia de Steve Hodge es la de la casualidad, la de la perseverancia y la de tener el don de estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Hodge es un exfutbolista que llegó a militar en la selección inglesa de fútbol y que disputó con el combinado inglés el Mundial de México de 1986.

Allí, la participación de la selección inglesa llegó hasta los cuartos de final, donde fueron derrotados por Argentina en un partido que pasó a la historia del fútbol por la tremenda exhibición de talento y pillería de Diego Armando Maradona. Solo un genio como él y en un estado de inspiración máximo es capaz de dejar dos de los goles más recordados de la historia en la misma competición y en el mismo partido.

Aquel partido de Diego fue como un resumen de toda su carrera, como un capítulo de una gran serie que cuenta lo mejor sin desvelar ni el principio ni el final. Un breve relato de todo lo que fue Maradona durante su vida profesional, capaz de hacer un gol antológico regateándose a todo el mundo y a la vez, encontrar la mayor pillería que se recuerda para hacer gol con la mano sin que el árbitro se dé cuenta.

Maradona ante la selección inglesa en el Mundial de Mexico 1986

Ese partido supuso un hito histórico dentro de la historia del fútbol argentino, pero también para el fútbol inglés, ya que fue una derrota tremendamente dolorosa por todo lo que suponía caer ante un país con el que tenían un importante conflicto. Sin embargo, hubo una persona que supo separar el dolor de la derrota del placer de haber estado sobre el césped en un día histórico, aunque fuera con connotaciones negativas.

Se trata de Steve Hodge, jugador de aquella selección inglesa derrotada por Maradona y que tuvo un gesto que enfadó a muchos de sus compañeros, pero que, 34 años después, todavía defiende. Aquel día, Hodge se acercó a Maradona tras el partido y le pidió la camiseta a su mayor verdugo porque predijo con mucha antelación que aquel había sido uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol. Por suerte o por desgracia, él había formado parte de la película creada por Diego y por eso quería guardarse un recuerdo de un día tan señalado. Con el paso del tiempo, sin duda acertó de lleno.

El testimonio de Hodge

Ahora, todavía guarda aquella camiseta con la que Maradona destrozó a Inglaterra y lo ha contado en declaraciones recogidas por la BBC: "La cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Y otros compañeros de selección se enojaron conmigo. Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".

la mano de Dios

Hodge asegura que ha recibido ofertas muy importantes para vender su camiseta, ya que expertos tasadores la han llegado a valorar cerca del millón de dólares. No obstante, Steve reconoce que no escucha esas ofertas porque jamás la cambiaría por nada. Él destino le hizo estar presente en aquel partido y para él es un privilegio único del que no se avergüenza a pesar de lo que significó para su país.

"Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro". Steve lo deja claro porque tras la muerte del '10', esas ofertas se han intensificado como una de sus reliquias más valiosas.

